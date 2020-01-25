Sporda madalya eğitimde derece

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İzmir'de astım bronşit hastalığını yenmek için tekvandoya başlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, hem liselere giriş sınavında (LGS) hem de tatamide elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Çocukken astım bronşit teşhisi konulanTekvandoda yetenekli ve başarılı oldukları görülen ikizler, çeşitli turnuvalarda boy gösterdi. Zeynel Fırat ve Deniz, bu turnuvalarda çok sayıda madalya elde etti. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ikiz sporcuların şimdiki hedefi olimpiyatlarda yarışabilmek. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Tanrıverdi kardeşler, Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldı.Kendilerine olimpiyat şampiyonluğu hedefi koyanÖzel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitimini sürdüren Zeynel Fırat, tekvandoya öneri üzerine başladıklarını belirterek, "7 yaşından beri bu sporu yapıyoruz.kondisyon önemli. Babamın arkadaşının önerisi ile başladık ve güzel dereceler elde ettik.dedi.Deniz Tanrıverdi ise ikiz olarak spor yapmanın hem avantajları hem de dezavantajlarını olduğunu söyleyerek, "İkimizin gelişimini görmek güzel. Bana partner oluyor, gelişmemde katkı sağlıyor.Finalde ya o ya ben gidiyordum. Ama şimdi kilolarda ayrıldık, dezavantajı yok artık. Günde 2 saat antrenman yapıyoruz.ifadelerini kullandı.LGS'Deniz Tanrıverdi tüm sorulara doğru yanıt verirken, Zeynel Fırat ise sadece 1 yanlış yaptı. Sporla eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini ve başarılı olduklarını vurgulayan Deniz,dedi. Sınavda sadece 1 yanlış yapan Zeynel Fırat ise "Biz spor ve okulu bir arada yürütebildik. Spor, okuldan sonra bir stres atma kaynağı bizim için" ifadelerini kullandı.