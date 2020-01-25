Sporda madalya eğitimde derece

İzmir'de astım bronşit hastalığını yenmek için tekvandoya başlayan 17 yaşındaki ikiz kardeşler Zeynel Fırat Tanrıverdi ve Deniz Tanrıverdi, hem liselere giriş sınavında (LGS) hem de tatamide elde ettikleri başarılarla dikkatleri üzerine çekti. Çocukken astım bronşit teşhisi konulan ikizler Zeynel Fırat ve Deniz Tanrıverdi, hastalığı yenmek için öneri üzerine 7 yaşında tekvandoya başladı.
Tekvandoda yetenekli ve başarılı oldukları görülen ikizler, çeşitli turnuvalarda boy gösterdi. Zeynel Fırat ve Deniz, bu turnuvalarda çok sayıda madalya elde etti. Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ikiz sporcuların şimdiki hedefi olimpiyatlarda yarışabilmek. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarını ara vermeden sürdüren Tanrıverdi kardeşler, Ankara'da düzenlenen Gençler Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Şampiyonada 51 kiloda Zeynel Fırat, 55 kiloda da Deniz birincilik kürsüsüne çıktı.
Kendilerine olimpiyat şampiyonluğu hedefi koyan başarılı kardeşler, sporla eğitim hayatını birlikte götürerek, LGS'de de derece elde etmeyi başardı.
ZEYNEL FIRAT: SPORA ÖNERİ İLE BAŞLADIK
Özel Tevfik Fikret Lisesi'nde eğitimini sürdüren Zeynel Fırat, tekvandoya öneri üzerine başladıklarını belirterek, "7 yaşından beri bu sporu yapıyoruz. 3 yaşından 6 yaşına kadar cimnastik yapmıştık. Bu spor için esneklik,
kondisyon önemli. Babamın arkadaşının önerisi ile başladık ve güzel dereceler elde ettik. Türkiye ve Avrupa şampiyonluğum var, birçok uluslararası derecem var"
dedi.
DENİZ: İKİZ OLMANIN DEZAVANTAJI VARDI
Deniz Tanrıverdi ise ikiz olarak spor yapmanın hem avantajları hem de dezavantajlarını olduğunu söyleyerek, "İkimizin gelişimini görmek güzel. Bana partner oluyor, gelişmemde katkı sağlıyor. Geçtiğimiz senelere kadar aynı kiloda yarışmak dezavantajdı çünkü Avrupa şampiyonalarına 1 kişi gidebiliyor.
Finalde ya o ya ben gidiyordum. Ama şimdi kilolarda ayrıldık, dezavantajı yok artık. Günde 2 saat antrenman yapıyoruz. Çocukken evde de çalışıyorduk ama artık sakatlık olur diye yapmıyoruz"
ifadelerini kullandı.
İKİSİ BİR ARADA GİDİYOR
LGS'de
Deniz Tanrıverdi tüm sorulara doğru yanıt verirken, Zeynel Fırat ise sadece 1 yanlış yaptı. Sporla eğitim hayatını bir arada yürüttüklerini ve başarılı olduklarını vurgulayan Deniz, "Sporla eğitim hayatı bir arada iyi gidiyor. Ben ve kardeşim bunun birer örneğiyiz. Ben sınavda full yaptım"
dedi. Sınavda sadece 1 yanlış yapan Zeynel Fırat ise "Biz spor ve okulu bir arada yürütebildik. Spor, okuldan sonra bir stres atma kaynağı bizim için" ifadelerini kullandı.