‘Dans edenler daha mutlu’

İKINCI Bahar Kültür ve Dayanışma Merkezleri ile 50 yaş üstü vatandaşları çeşitli etkinliklerde buluşturan Yenimahalle Belediyesi, bu kez de Yenimahalle İkinci Bahar Merkezi üyelerini halk oyunları eğitiminde buluşturdu. Profesyonel Dans Eğitmeni Ramazan Akdağcık'ın gönüllü olarak verdiğini dans eğitimiyle her cuma saat 10.30'da merkeze gelerek dans eden üyeler, hem eğleniyor hem de dans etmeyi öğreniyor.

UNUTUYORUM'

1,5 saat süren derslerde sirtaki, zeybek, roman havası ve halay gibi birçok dans türünün eğitimini alan vatandaşlar, uyumları ve hareketleri ile usta dansçılara taş çıkartıyor. İkinci Bahar'ın kendisine neşe verdiğini anlatan üye Sevgi Kılıç (60), "Burası ikinci evimiz gibi. Yenimahalle Belediyesi'nin bütün faaliyetlerine katılıyorum. Her yerde ben varım. Dans eğitimini herkese tavsiye ediyorum. Stres atmaya birebir. Sinir, stres hiçbir şeyiniz kalmıyor. Burada hastalıklarımı unutuyorum. Hasta olanlar burada şifa buluyor" dedi.