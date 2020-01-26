Derbinin kazananı yok!

BUGÜN NELER OLDU

düşme hattından sadece 1 puan uzaklaşabildi TFF 1. Lig'de haftanın sonucu merakla beklenen karşılaşmasında gülen olmadı: 0-0.Alınan bu sonucun ardından Keçiörengücü puanını 29'a yükseltirken, Osmanlıspor ise 17 puana yükseldi. Eskişehirspor bugün Adanaspor'u mağlup etmeyi başarırsa TFF 1. Lig'de kalma yolundaki rakiplerinden Osmanlıspor ile aradaki puan farkını 5'e düşürecek. Kırmızı Şimşeklerin ligde kalma yolundaki diğer bir rakibi Boluspor ise bu akşam Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Osmanlıspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "Sezon bitmeden konuşmak doğru olmaz. Önümüzde daha çok maç var" dedi.