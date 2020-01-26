Hem eğlenip hem öğreniyorlar

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi, öğrenciler için tatil boyunca birbirinden renkli etkinliklerin yer aldığı bir program hazırladı. Öğrenciler "Malum Alem İnternet" tiyatro oyunu ile 7'den 70'e hepimizin hayranı olduğu "Hababam Sınıfı" filmini aileleriyle birlikte izledi. Sinema gösterimine katılan öğrencilere ve ailelere mısır ikram edildi. Öğrenciler için ayrıca Çamlıdere'ye bir gezi programı düzenlendi. 200 öğrencinin katıldığı gezide, ilçedeki oyuncak müzesi ve diğer müzeler ile doğal güzellikler gezildi. Öğrenciler, Kahramankazan Belediyesi Gençlik Merkezi'nce (KAGEM) düzenlenen origami (eğitimi, resim, müzik ve görsel sanatlar atölyeleri ile akıl oyunları etkinliklerine katıldı. Öğrenciler ayrıca, "Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in Çocuklarla İletişimi" konulu söyleşiye de katıldı. Öğrenciler, etkinliklerin yanı sıra KAGEM'in düzenlediği tekrar dersleri ve değerlendirme sınavlarına da katıldı.