Minik şefler açık mutfak atölyesinde

TEPE Prime Avenue, geleneksel hale gelen ve bu yıl 8'incisi düzenlenen çocuklara özel açık mutfak atölyelerine ev sahipliği yapıyor. Tepe Prime Avenue, açık mutfak atölyelerinde minik şefleri ünlü restoranların usta aşçılarıyla buluşturuyor. Dün başlayacak etkinlik yarın ve 1 Şubat'ta tekrarlanacak. Amaç çocukların ebeveynleri ile yaratıcılıklarını paylaşmaları ve kendi yarattıkları lezzetler sayesinde özgüvenlerini geliştirmeleri. olacak.

'HARİKA KANATLAR' MÜZİKALİ

Sevilen çizgi film kahramanları 'Harika Kanatlar', sömestir tatilinde Bilkent Center'da minikler ile buluşuyor. 365 AVM tüm zamanların en sevilen karakteri 'Heidi'yi çocuklarla buluşturdu. Hafta sonları gerçekleşen tiyatro gösterileri ve çocuk atölyelerini yoğun ilgiyle takip eden çocuklar sömestir tatilinde Heidi ile buluştu. Tepe Nautilus'un geleneksel Mini Kitap Şenliği ise 17 Ocak'ta açILDI. 2 Şubat tarihine kadar devam edecek kitap şenliğinde çocuklar en sevilen kitaplar ve onların büyülü dünyasıyla bir araya gelecek. Tepe Nautilus ayrıca, sömestir tatilinde minik ziyaretçilerini dünya turuna çıkarıyor. 'Dünyayı Geziyorum' etkinliğine ev sahipliği yapacak. Tepe Nautilus simülasyon uçağıyla minik ziyaretçilerini Afrikaİtalya- Japonya'ya götürecek.