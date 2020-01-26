Yanınızdayız

Ankara Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesine 9 araç ve 40 personel sevk etti. Depremin hemen ardından arama ve kurtarma ekipleri hazırlandı. Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı Elazığ'a gönderildi. İlk etapta toplamda 9 araç ile birlikte toplam 40 personelin bölgeye hem havayolu hem de karayolu ile sevki yapılmış oldu. Deprem bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı. Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi Seğmen Su tarafından bölgeye su sevki yapılırken, Halk Ekmek Fabrikası'nca 12 bin kapasiteli Halk Ekmek Seyyar Fırın aracı da Elazığ'a gönderildi. Deprem bölgesinde günlük üç öğünde 5 bin vatandaşa sıcak yemek hizmeti sağlamak üzere BELPA ve EGO Genel Müdürlüğü mutfak ekiplerinin araçlarla gönderildiği de belirtildi.



BAŞKANLARDAN DESTEK MESAJI

Ankara İlçe belediye başkanları sosyal medya hesaplarından destek mesajı paylaştı.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: Millet olmanın en önemli unsurlarından biri acılı günlerde de beraber olmaktır. Elazığ'a gelen arama kurtarma ekipleri ile güzel bir millet olduğumuzu bir kez daha görüyoruz.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar: Elazığ'da meydana gelen, çevre illerden de hissedilen deprem ve artçılarıyla alakalı gelişmeleri takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: Dualarımız Elazığ ve Malatya ile. Keçiören Belediyesi olarak da bölgeye yardım elimizi uzatacağız.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin: Merkez üssü Elazığ'da olan deprem nedeniyle hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Bölge halkının sürekli yanındayız.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı: Elazığ'daki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun inşAllah. Rabbim devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun.

Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık: Elazığ'da meydana gelen depremin ardından birliğimizi gösterme vakti. Gönlümüz ve dualarımız sizinle. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'ta rahmet diliyorum.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran: Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim felaketlerden korusun. Milletimize memleketimize geçmiş olsun. Bala belediyesi olarak emrinizde olduğumuzu bilmenizi isterim.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan: Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı ve sabırlar dilerim. Gün dayanışma günü. Yetkili merciler ile irtibattayız. Elimizden ne geliyorsa yapacağız.

Spor camiası depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için başsağlığı mesajı paylaştı. Başkent takımları depremzedelere destek mesajı yayınladı

ANKARAGÜCÜ: Depremde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz.

GENÇLERBİRLİĞİ: Yaşanan depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve ülkemize başsağlığı dileriz.

OSMANLISPOR: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen ve çevre illeri de etkileyen depremde can kayıplarının olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine başsağlığı; yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

KEÇİÖRENGÜCÜ: Elazığ merkezli 6.8 şiddetinde gerçekleşen depremde Elazığ ve Malatya'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

'ÜLKEMİZE VE MİLLETİMİZE BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN

TÜRKIYE Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Meydana gelen depremde Elazığ, Malatya ve Diyarbakır'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabırlar, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimiz tüm kurum ve imkanları ile sahada milletimizi kurtarma, yaralılarımıza ve geri kalan halkımıza yardım için her türlü imkan seferber edilmiştir. Ülkemize ve milletimize büyük geçmiş olsun" diye konuştu.