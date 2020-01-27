Başkentin rehabilitasyon kapasitesi artıyor

ANKARA İl Sağlık Müdürlüğü Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Eyüp Sarı yönetiminde, alkol ve madde bağımlılığı alanında tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla toplantı yapıldı. Alkol ve madde bağımlılığında tedavi ve rehabilitasyon alanında sunulan sağlık hizmeti kapasitesini artırmak amacıyla, Ankara'da ilk defa 22 yataklı Çocuk-Ergen Yataklı Arındırma Merkezi, Çocuk-Ergen Ayakta Rehabilitasyon Merkezi, Yetişkin Ayakta Rehabilitasyon Merkezi ve 19 yataklı Kapalı AMATEM açılacak. Birimlerinin yerlerinin tespitinin yapılması ve hizmete başlayacağı tarihleri belirlemek amacıyla gerçekleşen toplantıya; Ankara İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Zübeyir Dedeoğlu, Bilkent Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Mehmet Fettah Arıkan, Uzm. Dr. Şükrü Özdemir, AMATEM Sorumlusu Dr. Şafak Şahiner ile Kamu Hastaneleri Hizmetleri başkanlığı Ruh Sağlığı Hizmetlerinden sorumlu uzman ve personel katıldı. Toplantıda ilk olarak en kısa sürede Dışkapı Yerleşkesi (C) blok giriş katta Çocuk-Ergen Ayaktan Rehabilitasyon Merkezi'nin ve sonraki 3 aylık süreçte de 19 yataklı Kapalı AMATEM'in hizmet vermeye başlatılması için karar alındı.

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