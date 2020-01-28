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Kamyon devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

’de mıcır yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle karayolunda yaklaşık 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Giriş Tarihi: 28.1.2020 ABONE OL
Kamyon devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
ANKARA-Samsun karayolu üzerindeki Kayadibi mevkisinde meydana gelen kazada, N.M. idaresindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Dorsesinde yüklü mıcırlar yola saçıldı. Kazada yaralanan tır sürücüsü N.M. olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrilen kamyon nedeniyle trafiğe kapanan yolda 8 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik polisleri trafiğin akışını sağlamak için traktör yolundan araçların kontrollü bir şekilde geçişini sağladı. Yolun tek şeritli ve dar olmasından dolayı trafik akışının yavaş ilerlediği görüldü. Karayolları ekipleri ise iş makinesi yardımıyla mıcırları yoldan kaldırıldı. Daha sonra çekici vasıtasıyla devrilen kamyon yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 2 saat kapanan yol yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kamyon devrildi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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