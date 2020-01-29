Gönül Çarşısı’na ziyaret

BUGÜN NELER OLDU

GEÇTIĞIMIZ haftalarda Mamak Belediyesi'nin hizmete açtığı, bir evin ihtiyacı olan her ürünün yer aldığı ve yalnızca ihtiyaç sahiplerine alışveriş fırsatı sunan Gönül Çarşısı'nın işleyişi hakkında Arslan'a bilgiler veren Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gönül çarşısında alışverişi en çok ihtiyacı olanların yapmasını sağlayacağız. Mamaklılar ne ihtiyacı varsa gönül çarşısından onu temin edecekler" dedi. Gönül Çarşısı'nda verilen hizmetten dolayı Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'yi kutlayan Arslan, "Yardımlaşmayı seven, yardım eli uzatırken kimseyi incitmemeye özen gösteren bir milletiz. Gönül Kartı uygulaması bu anlayışın ürünü. Mamak Gönül Çarşısı'na bugün yaptığım ziyarette gurur duydum" dedi. Sosyal belediyecilik çalışmalarının artarak devam edeceğinin altını çizen Köse, herkesin ihtiyaç sahiplerine yardım etme konusunda duyarlı olması gerektiğini kaydetti.