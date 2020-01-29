‘Reytinglerde birinciyiz’

Hollanda'da gerçekleşen 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde iyi bir performans gösterip Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar özel açıklamalar yaptı. Elemelerde emin adımlarla finale kadar gittiklerini söyleyen Eda Erdem, "Zafer sarhoşluğu ve adrenalin patlamasıyla turnuva bittiğinde tam olarak ne olduğunu anlamamıştık. Gün geçtikçe büyük destek görüyoruz, reytinglerde maçlarımız birinci çıkmış. Bunlar voleybol için ümit veren gelişmeler. Türk kadının gücünü gösterdiğimiz için, ülke olarak tek yürek olduğumuzu gösterdiğimiz için çok mutluyuz"
diye konuştu.
"İNANILMAZ MOTİVE ETTİLER"
Almanya ile oynanan final maçındaki tribünlere de dikkat çeken Eda Erdem Dündar, "Tribünler inanılmazdı. Final maçının yıldızı kimdi diye sorduklarında bizi desteklemeye gelen Türk halkı demiştim.
Biz bu kadarını beklemiyorduk ama çok güzel oldu. Bu başardığımız şey aslında doğru yolda giden voleybolun sonuçları. İnsanlar voleybolu konuşuyor. Güzel de bir döneme geldi. Spor için bu çok önemliydi. Geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı söylemiyorum bile. Bizler rol modelleriz ve geleceğin voleybolcu adaylarına voleybolu sevindirdiğimiz için mutluyuz"
ifadelerini kullandı.
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Alınan başarıların ardından baskı hissetmediklerini söyleyen başarılı voleybolcu, "Biz baskı hissetmiyoruz. Bizim hedefimiz olimpiyata gitmekti ve bunu başardık. Şimdi yeni hedeflerimizi kuruyoruz ve kürsü için mücadele edeceğiz. Artık rakipler bizimle maça çıkmadan önce 'Türkiye ile oynuyoruz' diyerek düşünecektir"
şeklinde konuştu. Bu yaz Milletler Ligi oynayacaklarını hatırlatan Eda, "Sonrasında olimpiyatlar var. Olimpiyatlar zaten sporun zirvesi ve bütün dünya izliyor. İnanıyorum ki biz de eğer güzel işler başarırsak, ülkemizi birlik beraberlik içine sokacağız ve Filenin Sultanları olarak gençlere de örnek olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı.