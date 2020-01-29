‘Reytinglerde birinciyiz’

Hollanda'da gerçekleşen 2020 Olimpiyatları Avrupa Kıta Elemeleri'nde iyi bir performans gösterip Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı kazanan A Milli Voleybol Takımı'nın kaptanı Eda Erdem Dündar özel açıklamalar yaptı. Elemelerde emin adımlarla finale kadar gittiklerini söyleyen Eda Erdem,diye konuştu.Almanya ile oynanan final maçındaki tribünlere de dikkat çeken Eda Erdem Dündar,Biz bu kadarını beklemiyorduk ama çok güzel oldu. Bu başardığımız şey aslında doğru yolda giden voleybolun sonuçları. İnsanlar voleybolu konuşuyor. Güzel de bir döneme geldi.ifadelerini kullandı.Alınan başarıların ardından baskı hissetmediklerini söyleyen başarılı voleybolcu,şeklinde konuştu. Bu yaz Milletler Ligi oynayacaklarını hatırlatan Eda, "Sonrasında olimpiyatlar var. Olimpiyatlar zaten sporun zirvesi ve bütün dünya izliyor. İnanıyorum ki biz de eğer güzel işler başarırsak, ülkemizi birlik beraberlik içine sokacağız ve Filenin Sultanları olarak gençlere de örnek olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam etsinler" diyerek sözlerini tamamladı.

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