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Yüklediği erzakların ağırlığı otomobilin lastiğini koparttı

’de içi tamamen erzak yüklü otomobil sol arka tekerinin kopması nedeniyle takla atıp ters devrildi. Kullanılamaz hale gelen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 29.1.2020 ABONE OL
Yüklediği erzakların ağırlığı otomobilin lastiğini koparttı
KAZA, Kırıkkale-Çorum kara yolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki otomobilin sol arka tekerinin kopması sonucu takla atıp ters devrildi. Otomobilin içindeki erzaklar yola savruldu. Sürücü A.A. ile yolcu olarak bulunan S.A. yaralandı. Olay yerine 112 acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri de otomobilin yanma veya patlamasına karşın önlemler aldı. Hurdaya dönen otomobil çekici vasıtasıyla yoldan kaldırıldı. Trafik polisleri kara yolunu bir süre araç trafiğine kapattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yüklediği erzakların ağırlığı otomobilin lastiğini koparttı
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