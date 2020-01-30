15 Temmuz Şehit Aileleri ‘Türkler Geliyor’ özel gösteriminde buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL'DA ikamet eden şehit aileleri ve gazilerinden sonra şimdi de Ankara'da yaşayan şehit aileleri "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmini izleyecek. 15 Temmuz Derneği'nin organize ettiği ve 15 Temmuz şehitlerimizin yakınlarının katıldığı bu özel gösterime, Ankara Valisi Vasip Şahin de katılıyor. Filmin yapımcısı Mehmet Bozdağ, filmin başrol oyuncuları, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ve 15 Temmuz Derneği Başkanı Tarık Şebik'in yer aldığı program, ANKAmall'da gerçekleşecek. Daha önce de pek çok başarılı yapıma imza atan Mehmet Bozdağ'ın beyaz perdeye taşıdığı "Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı" filmi, Balkanlar'da zorlu bir mücadeleye giren Akıncılar birliğinin hikayesini konu alıyor. Devlete sahip çıkmanın önemini ve şehadet şuurunu işleyen film, 15 Temmuz gecesi meydanlara çıkıp canını hiçe sayan milletimizin tarihi referanslarına ışık tutuyor.