Masal diyarında yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

ÇOCUKLARA iyilik, sevgi ve hoşgörü aşılamak amacıyla belediye sahnelerini hiç boş bırakmayan Yenimahalle Belediyesi, Charles Perrault'un eserinden uyarlanan Kırmızı Başlıklı Kız'ı tiyatro sever miniklerin ayaklarına getiriyor. Nesilden nesile aktarılan ve yediden yetmişe herkesin sevdiği masalın, müzikli çocuk oyunu Şubat ayı boyunca Dört Mevsim Tiyatro Salonu'nda ücretsiz olarak sahnelenecek.HUN Çocuk Tiyatrosu'nun sevgi ve dostluk temalı "Kırmızı Başlıklı Kız" adlı oyununda, Yenimahalle'deki 4-12 yaş arası çocuklara büyüklerin sözünden çıkmanın ve doğru yoldan ayrılmanın ne kadar çok soruna yol açabileceğinin yanı sıra, yabancılara karşı da dikkatli olunması gerektiği anlatılacak. 2 Şubat Pazar günü saat 13.00'da ilk gösterimi yapılacak olan "Kırmızı Başlıklı Kız" isimli müzikli tiyatro oyunu 23 Şubat'a kadar her Salı saat 10.00'da, her Pazar saat 13.00'da ve her Perşembe saat 14.00'da sahnelenecek.