Pursaklar Belediyesi engelleri aşıyor

BUGÜN NELER OLDU

PURSAKLARBelediyesi, ilçede yaşayan engellilerin daha rahat yaşaması için çalışmalarını sürdürüyor. Belediye, engelli vatandaşları evinde ziyaret ederek, sorunlarını yerinde araştırıp çözüm buluyor. Sosyal sorumluluk projeleri ile dikkatleri üzerine çeken Pursaklar Belediyesi, Engelsiz ev ziyaretleri ile ilçedeki engelli vatandaşların eğitim, istihdam, ulaşım, yemek, sağlık gibi sorunlarına çözüm üretiyor. Haftanın belirli günlerinde düzenli olarak yaşlı, hasta, engelli ve kimsesizleri evlerinde ziyaret ederek sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sergileyen Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, mahalle mahalle dolaşarak engelli vatandaşları ve ailelerini ziyaret ederek vatandaşların sesine kulak vermeyi sürdürüyor.