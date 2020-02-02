Sahte temıinat mektubu çetesı çökertıldı

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisleri, uluslararası sigorta firmalarının klonlayarak Türkiye'de kamu ihalelerine girecek firmalara sahte teminat mektubu satan şebekeyi çökertti. Polisin 3 ayrı ilde gerçekleştirdiği operasyonda 20 şüpheliyi göz altına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polisi, bir sigorta firmasının şikayeti sonrasında harekete geçti. Polis, uluslararası sigorta şirketlerinin isimlerini kullanıp resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işleyen bir şebekeyi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyeleri tek tek tespit edildi. Bu kişilerin devleti de zarara uğrattıkları belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyon için izin verdi. Haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüphelinin yakalanması için harekete geçildi. Polis Ankara merkezli 3 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 20 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda sahte teminat mektubu, boş antetli kağıtlar ve uluslararası klon firmalara ait kaşeler ele geçirildi.YAKALANAN şüpheliler Ankara Emniyeti'ne getirilerek sorguya alındı. Zanlıların sorgularında suç örgütünün Türkiye'ye ilk kez gelen yabancı ülke vatandaşlarının adına uluslararası sigorta firmaları ile isim benzerliği taşıyan şirketler kurdurduğu, İstanbul merkezli şirketleri kurduktan sonra Ankara'da da çeşitli isimler altında farklı iş yerleri açara "güvenilir" algısı oluşturmak amacıyla lüks bir semtte çok katlı binada sözde iş yeri kiraladıkları ve dolandırıcılık faaliyetlerini burada yürüttüklerin söyledikleri öğrenildi. Zanlıların kamu ihalelerine katılan firma bilgilerini internet ortamında topladıktan sonra tek tek iletişime geçerek "hesaplı teminat mektubu" verebileceklerini söyledikleri teminat mektubunun miktarına göre para aldıkları, bu rakamın ortalama bir milyon lira olduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon sırasında bulunamayan 9 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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