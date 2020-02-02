Sıra korkuyu yenmekte

2020 Olimpiyat Oyunları'nda en güçlü şampiyonluk umutlarımızdan biri olan Taha Akgül, Yaşar Doğu Güreş Turnuvası ve Avrupa Şampiyonası hazırlıkları için milli takımla geçen 28 Aralık'ta İstanbul'da kamp yaparken talihsizlik yaşadı. İdman sırasında rakibi ile mücadeleye giren 29 yaşındaki sporcunun sol kol köprücük kemiğini tutan bağ dokusunda kopma oldu.
BİR AN BÜYÜK SES GELDİ
"Çok büyük bir ses ve çok büyük bir ağrı ile bırakmak zorunda kaldım. Herkes başıma toplandı. Apar topar hastaneye gittik. Köprücük kemiğinin yerinden çıktığını, bağların koptuğunu öğrendik. Ertesi gün de ameliyat oldum Ömer hocamıza. 20 gündür de evde istirahatteydim. Şimdi fizik tedaviye başladık. Önce güçlendirme sonra koşulara başlayacağım. O zaman da benim önüm açılacak."
"BU YIL ÇOK ÖNEMLİ ÇÜNKÜ..."
"Olimpiyat senesi bu sene, çok önemli bir sene, hata şansımız yok. Yani azami dikkat ediyoruz her şeye, her şeyi düşünüyoruz.
Bir günün
bile bizim için çok büyük bir önemi var. Bir de
psikolojik bir tarafı olacak bu sakatlığın, onu da
yenmem biraz zaman alacak."
"İDMANLARA BAŞLAYINCA..."
2016 yılında yaşadığı sakatlığı hatırlatan Taha Akgül, şunları söyledi: "Antrenman yapmayınca stresim de artıyor. Psikolojik olarak da kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz idmanlara başlasam kendimi iyi hissedeceğimi düşünüyorum. 2016 olimpiyatlarına giderken de bir sakatlık yaşamıştım, kasığımda 18 santimlik bir yırtık oluşmuştu. O sakatlığın ardından olimpiyat şampiyonluğu nasip olmuştu bana. 2020 olimpiyatlarına giderken de şimdi bir sakatlık yaşadım. Tabii bağ kopması daha büyük bir sakatlık, iyileşmesi zaman alıyor."
ÜZÜLEN ÇOK KİŞİ VAR
"Olimpiyatlar 1-2 aylık bir çalışmanın alınacağı bir yer değil; 5-10 yıllık emeklerin alınacağı bir yer. Ben 10 yıldır büyük bir emekle bu işi yapıyorum. Durumuma çok üzülenler var, ben kendimi geri çektim. İnşallah onları Olimpiyatlarda en güzel şekilde temsil edeceğim."
"TAHA GÜÇLÜ BİR SPORCU"
MILLI güreşçinin fizik tedavisini yapan Uzman Fizyoterapist Erdem Yörükoğlu da her şeyin yolunda gittiğini vurguladı. 4 gündür tedavi yaptıklarını kaydeden Yörükoğlu, "Her şey yolunda, gayet iyi gidiyor. Taha zaten güçlü kuvvetli bir sporcu. En kısa sürede sağlığına kavuşmasını istiyoruz, bekliyoruz. Yaklaşık 1,5-2 aylık bir sürecimiz var rehabilitasyon süreci olarak. Ondan sonra da yavaş yavaş kendi güreş antrenmanlarına başlayabilecek"
diye konuştu.
BELKİ BÖYLESİ DAHA HAYIRLIDIR
"
BÜTÜN şampiyonluklarımı nasip eden Allah, bunu da bize nasip eden Allah. Bundan sonraki şampiyonluklarımı nasip edecek olan da O, bize bunu nasip eden de O; o yüzden ben buna inanan bir insanım. Ben bunun belki de hayra nasip olacağını düşünüyorum. Belki kafa olarak dinlenmem gerekiyordu çünkü 10 yıldır hiçbir Avrupa, dünya şampiyonasını es geçmeden hayatıma devam ettim. Bu da psikolojik olarak beni yormuştu. Bu süreci en azından güreşten, güreş camiasından, sporumdan biraz uzak kalarak geçiriyorum. Belki onun bana olimpiyatta psikolojik olarak destek olacağını düşünüyorum, biraz dinleneceğim kafa olarak."