Irkçı vekile suç duyurusu

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ırkçı vekili Loannis Lagos'un Türk bayrağını yırtmasının hemen ardından, suç duyurunda bulunan Bayrağını Sevenler Platformu Başkanı Önder Gökçekaya, "Türk bayrağını yırtması kabul edilemez bir tahrik, Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırıdır. Avrupa Parlamentosu Genel kurulunda, şüphelinin uluslararası hukuku hiçe sayarak ırkçı bir tavırla bayrağımıza yönelik söylem ve eylemleri Türk vatandaşlarının tamamına karşı bir saygısızlıktır. Şanlı bayrağımıza uzanan elleri nasıl kırdığımızı, denize nasıl döktüğümüzü en iyi bu ırkçı kafalar bilir. Herkes bilmelidir ki bizim bayrağımız, hiçbir fani elin "yırtmasıyla" ayrılmayacak kadar maddenin ötesindedir. Gökte, ayda ve yıldızdadır" dedi. Gökçekaya, Yunan milletvekilinin Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtmasının kabul edilemez bir tahrik ve Türk ulusuna karşı çirkin bir saldırı olduğuna dikkati çekerek olayı kınadığını açıkladı. Gökçekaya Avukatı Muhammed Bayram, aracılığı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verilerek Loannis Lagos hakkında soruşturma yapılarak cezalandırılması için kamu davası açılmasını talep edildi