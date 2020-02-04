‘Ankaragücü’nün hakkını yedirmem’

Ankaragücü futbolcusu Dever Orgill önceki gün oynanan Kasımpaşa maçında yaptığı penaltı eylemiyle ilgili konuştu.Oyunu bırakan Jamaikalı futbolcu, itirazlarına devam ederek penaltı noktasına giderek oturdu. Takım arkadaşları ve rakip futbolcuların şaşkın bakışları sırasında hakemden pozisyonu VAR'dan izlemesi istedi. Yerinden milim oynamayan Orgill'in direnişi sonrasında VAR'dan uyarı alan orta hakem maçı durdurup pozisyonu izlemek için saha kenarına gitti. Pozisyonu inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanacak Rodrigues'in gelmesiyle ayağa kalkan Orgill atışın kullanılmasına izin verdi. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından dün idmanda hislerini paylaşan Orgill,diye konuştu.Verdikleri mücadelede 1 puanın çok önemli olduğunu söyleyen Orgill, "Başkanımız transfer yasağını kaldırdı. 15 yeni arkadaşımız aramıza katıldı.Son haftaya son düdüğe kadar mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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