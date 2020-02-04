‘Ankaragücü’nün hakkını yedirmem’

Ankaragücü futbolcusu Dever Orgill önceki gün oynanan Kasımpaşa maçında yaptığı penaltı eylemiyle ilgili konuştu. Maçın 47. dakikasında Kasımpaşa ceza sahasında Meriah ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı bekleyen Ankaragücü forveti Dever Orgill, hakem Halil Umut Meler devam kararı verince şaşkına döndü.
Oyunu bırakan Jamaikalı futbolcu, itirazlarına devam ederek penaltı noktasına giderek oturdu. Takım arkadaşları ve rakip futbolcuların şaşkın bakışları sırasında hakemden pozisyonu VAR'dan izlemesi istedi. Yerinden milim oynamayan Orgill'in direnişi sonrasında VAR'dan uyarı alan orta hakem maçı durdurup pozisyonu izlemek için saha kenarına gitti. Pozisyonu inceleyen hakem penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanacak Rodrigues'in gelmesiyle ayağa kalkan Orgill atışın kullanılmasına izin verdi. 1-1 sona eren karşılaşmanın ardından dün idmanda hislerini paylaşan Orgill, "Pozisyon kesinlikle penaltıydı. Bunu kimseyle tartışmam. Eğer hakem izlemeye gitmeseydi oradan kalkmayı da düşünmüyordum. Sonuçta izlediler ve penaltı olduğu görüldü. Ben Ankaragücü'nün hakkını kimseye yedirmem"
diye konuştu.
ANKARAGÜCÜ DÜŞMEZ, İZİN VERMEYİZ
Verdikleri mücadelede 1 puanın çok önemli olduğunu söyleyen Orgill, "Başkanımız transfer yasağını kaldırdı. 15 yeni arkadaşımız aramıza katıldı. Yeni hocamız Mustafa Reşit Akçay ile bir ivme yakalayıp çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Bu takım küme düşmez, buna biz takım olarak inanıyoruz. Taraftarlarımızın da bize inandığını biliyoruz.
Son haftaya son düdüğe kadar mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.