Polatlı’da Tarım Üniversitesi kuruluyor

BUGÜN NELER OLDU

POLATLI'DATarım Üniversitesi kurulması için çalışmalar hızlandı. Polatlı Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer başkanlığındaki heyet geçtiğimiz gün toplantı gerçekleştirdi. Polatlı Tarım Üniversitesi projesinin bilimsel verilere dayalı olarak hazırlanması için oluşturulan komisyona, çalışmalarla ilgili son durum hakkında bilgilendirme yapıldı. Bilgilendirme toplantısında, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Uyar Başkanlığındaki komite, kurulması planlanan üniversitede ilk etapta hangi fakültelerin olması gerektiği, üniversitenin kapasitesi, üniversitenin nereye kurulacağı, sosyal ve kültürel aktiviteler için gerekli olan sahaların belirlenmesi gibi konular hakkında bilgiler verdi.