Ralli Şampiyonası Sarıkamış’ta başlıyor

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi ile başlıyor. Eksi36 Spor Kulübü tarafından 29 Şubat-1 Mart 2020 tarihlerinde Kars'ın Sarıkamış ilçesinde düzenlenecek organizasyon,
Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 29 Şubat Cumartesi günü saat 12.30'da Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak yarışta Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra 17.00'de Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak.