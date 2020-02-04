Ralli Şampiyonası Sarıkamış’ta başlıyor

BUGÜN NELER OLDU

2020 Türkiye Ralli Şampiyonası, Türkiye'nin ilk kış yarışı Sarıkamış Rallisi ile başlıyor.Kars Valiliği himayesinde, Sarıkamış Kayı Resort Otel sponsorluğunda gerçekleştirilecek. 29 Şubat Cumartesi günü saat 12.30'da Kars Valiliği önündeki start seremonisi ile başlayacak yarışta Soğuksu, Köşk ve Şehitler özel etapları geçildikten sonra 17.00'de Sarıkamış Kayak Merkezi'nde yer alan Kristal Seyirci özel etabıyla ilk gün tamamlanacak.