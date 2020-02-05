Kontrollü danışmana ballı kıyak

BÖLÜCEK

Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Rasim Bölücek'in FETÖ'den tutuklu bulunan ve hakkında iddianame hazırlanan Enver Altaylı ile bin 159 görüşme yapması ve yine bir FETÖ'cü olduğu belirtilen biriyle görüşmelerinin iddianamede yer alması Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde gündem oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Rasim Bölücek hakkında Enver Altaylı iddianamesinde çıkan bilgiler nedeniyle tepkiler oluştuğu öğrenildi. Tıp doktoru olan Bölücek, Mayıs 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan konut, altyapı, üstyapı, yol ve köprü inşaatlarını üstlenen şirketi olan Metropol İmar A.Ş.'nin yönetimine getirilerek 12-15 bin TL arası ballı maaşa bağlandı. Bölücek'in çift haneli rakamlarda huzur hakkı alması için mi yönetim kurulu üyesi yapıldığı, Metropol A.Ş.'de ne iş yaptığı, toplantılara katılıp katılmadığı merak konusu. Rasim Bölücek'in, belediyede üst düzey görev yapan birçok kişiyle eskiye dayanan arkadaşlıklarının bulunduğu, Mansur Yavaş'ın da bu isimlerden biri olduğu belirtildi. Bölücek ile Yavaş'ın arkadaşlığının Bölücek tarafından sosyal medyada fotoğraflarla sık sık paylaşılıyor. Edinilen bilgilere göre, Yavaş'ın Bölücek'i görevden almayı düşünmediği de vurgulandı. Bölücek'i Metropol A.Ş.'ye yönetim kuruluna alınmasını isteyen kişinin de Kemal Kılıçdaroğlu olduğu da söylenen bir diğer iddia. Bazı CHP'lilerin, Bölücek'in hem başdanışmanlıktan, hem de Metüropol A.Ş. yönetim kurulu üyeliğinden iki ayrı maaş almasının "etik olmadığı" gerekçesiyle rahatsızlık duydukları öğrenildi.RASIM Bölücek, ana muhalefet partisi CHP'nin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanlığı görevini üstleniyordu. 2014 senesinde Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesinde büyük pay sahibi olan ve Mansur Yavaş'ın seçim sonuçlarında kaybetmesinden sonra partiden istifa etmesi ile eleştiri oklarına hedef olan Bölücek, gündeme Amerika'da ki FETÖ üyeleri ile irtibat halinde olduğu eleştirileri ile de gelmişti. Asıl mesleği tıp doktorluğu olan Bölücek reklam ajanslarında yaratıcı reklamcılık alanında çalıştı. Çok sayıda siyasi partinin seçim dönemlerindeki reklam çalışmalarını yürüten Bölücek, ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun baş danışmanlığına getirilmişti. Rasim Bölücek CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun akıl hocası olarak biliniyor. Bölücek'in, CHP'nin sağ seçmene yönelmesinde ve Kılıçdaroğlu'nun "Kontrollü darbe", "Adil Öksüz MİT'çi" gibi yalanlarının da mimarı olduğu belirtiliyor.