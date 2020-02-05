Rıza Kayaalp: 2020’de 10’uncu kez

Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2020 yılında ilk önce 10. kez Avrupa'da zirveye çıkmak, sonra da eksik olan olimpiyat altın madalyasını kazanmak istiyor. Avrupa, dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisi Rıza Kayaalp açıklamalarda bulundu. İtalya'nın başkenti Roma'da 10-16 Şubat'ta düzenlenecek Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 130 kiloda mindere çıkacak Rıza Kayaalp, "Bu sene biraz Avrupa Şampiyonası erken tarihte. Olimpiyattan dolayı. İtalya'da 10. kez Avrupa şampiyonluğunu kovalayacağım. İnşallah, nasip olur.ifadelerini kullandı.Avrupa'da 9 kez altın madalya kazanmasının kendisini rehavete sokmadığını vurgulayan Rıza, "Sonuçta şuna inanmak lazım, çalışmadan alın teri dökmeden hiçbir şeyin garantisi yoktur.Biraz performansınız düştüğü zaman 10 rakibin karşıma dikileceğini biliyorum. Ciddi hazırlanıp karşılığını alıyoruz." diye konuştu.Milli güreşçi Rıza Kayaalp, kariyerinin sonunda 2020Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya kazanmayı çok istediğini dile getirdi. Olimpiyat heyecanının son birkaç ay kala çok yaşandığını aktaran şampiyon güreşçi,değerlendirmesini yaptı.

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