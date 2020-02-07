Mert’in öğretmelerine idari ceza

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MilliEğitim Bakanlığı, Mert Yağız Köksal'ın okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturmada okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınmasına karar verdi. 10 Aralık 2019'da Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulunda Mert adlı öğrencinin okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolatayı yerken kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını yitirmesi ile ilgili başlatılan idari soruşturma tamamlandı. MEB, olay sonrası görevden uzaklaştırılan okul müdürü, ilgili müdür yardımcıları ve öğretmenlerin okul yöneticiliği görevlerinin üzerlerinden alınması, 1 yıl süreyle kademe ilerleme, aylıktan kesme cezası verilerek, görev yerlerinin değiştirilmesine karar verdi.