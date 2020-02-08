Karatede ilk Tokyo bileti Uğur Kobaş’ın

TOKYO 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ilk kez yer alacak karatede ülkemizden vizeyi alan ilk isim Dünya ve Avrupa Hakem Kurulu Üyesi Uğur Kobaş oldu.Olimpiyat Oyunları'nda 6-8 Ağustos arasında yapılacak karate müsabakalarını yönetecek hakemler Dünya Hakem Kurulu Başkanı Javier Escalante tarafından Paris'te açıklandı. Karate 1 Premier League turnuvası öncesi yapılan hakem seminerinde tek tek kürsüye çağrılan isimlere Japon hakem Koji Kamatsu tarafından küçük hediyelikler verildi. Escalante, Japonya'ya özel bu hediyelerin Tokyo 2020 öncesi yapılacak hakem brifinginde açılacağını söyledi.KOBAŞ, başarısının Türk karate hakemliği için de önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi. Sporcuların olimpiyatlara katılmak için iki yıllık zorlu bir maratona girdiğini belirten Kobaş, "Ben de bu yolda büyük fedakârlıklar yaptım ve yapmaya da devam ediyorum. Ancak burada bir başarı varsa bu başarı Türk karate camiasınındır. Sadece beni değil tüm Türk hakemlerinin her zaman en büyük destekçisi olan Karate Federasyonu Başkanı Sayın Esat Delihasan'a da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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