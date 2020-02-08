Salon ve tesisler yeniden canlanıyor

Sporun gelişimine ve sürekliliğin sağlanmasının yanında olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun direktifiyle Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hizmet veren birçok tesis ve spor salonlarını restore etti.Tekrar yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda da gerekli çalışmalar yapıldı. Yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerler arasında; Yenimahalle Hasan Doğan Stadı, Mamak Spor Salonu, Sincan Spor Salonu, Avni Bulduk Futbol Sahası bulunuyor.Yılda 750 müsabakaya ev sahipliği yapan, yaklaşık 10 bin sporcu ve vatandaşların 365 gün faydalandığı Hasan Doğan Stadı sentetikAnkaralılara hizmet vermeye devam ediyor.24.650 lisanslı sporcusuyla yılda ortalama 1.500 müsabakaya ev sahipliği yapan, voleyboldan masa tenisine, badmintondan karateye birçok branşta faaliyet gösteren Mamak Spor Salonu her yönüyle yenilendi.520 bin nüfusu ileSincan Spor Salonu yenilenerek spora ve sporcuya hizmet vermeye devam ediyor.Amatör futbolun önemli tesislerinden biri olan Avni Bulduk Futbol sahası yenilenen19 Mayıs Spor Kompleksi içerisinde bulunan salonumuzda boks branşının yanı sıraBoks, kick boks ve muay thai branşlarından sporculara hizmet veren salonda ayrıca okul sporları müsabakaları, yaz ve kış spor okulları çalışmaları da yapılmaktadır.19 Mayıs Spor Kompleksinde bulunan spor salonunda güreş müsabakaları ve antrenmanları yapılmaktadır.müsabakalarınahizmet vermektedir.Yılda 2500 futbol müsabakasına ev sahipliği yapanSentetik zeminde olan saha, kale önlerinde yapılan bakım onarım çalışmaları ile hizmet vermeye devam ediyor.Açık olan yüzme havuzu yaz dönemlerinde sürekli hizmette olup 2 ay süren yaz spor okulları ve halk seansları yapılmaktadır.Ankara halkının hizmetine sunulmuştur.GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tasarrufunda bulunan Eryaman Stadyumunun kullanım hakkı Başkent'in iki güzide takımı Ankaragücü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne verildi. Stadyum çim zemini hibrit olup, senenin tamamında oynanabilir kalabilmesi için, alttan ısıtma sistemi olduğu gibi, özellikle kış aylarında elzem olan gün ışığı eksikliğini giderebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gün ışığı sistemi alındı. Kullanıma başlanmasıyla birlikte tahrip olmuş zemine çok kısa süre içerisinde etkisini gösteren bu sistemlerle Ankara Eryaman Stadyumu yoğun müsabaka trafiğine çözüm üretildi.

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