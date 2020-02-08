Salon ve tesisler yeniden canlanıyor

Sporun gelişimine ve sürekliliğin sağlanmasının yanında olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun direktifiyle Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, hizmet veren birçok tesis ve spor salonlarını restore etti. Zemin, minder, kapı, ring, soyunma odaları, tribün, banyo-tuvalet, depo gibi alanlar yenilendi.
Tekrar yapılmasına ihtiyaç duyulan alanlarda da gerekli çalışmalar yapıldı. Yeniden yapılmasına ihtiyaç duyulan yerler arasında; Yenimahalle Hasan Doğan Stadı, Mamak Spor Salonu, Sincan Spor Salonu, Avni Bulduk Futbol Sahası bulunuyor.
SALON VE TESİSLER İLE İLGİLİ DETAYLAR ŞU ŞEKİLDE:
HASAN DOĞAN STADI:
Yılda 750 müsabakaya ev sahipliği yapan, yaklaşık 10 bin sporcu ve vatandaşların 365 gün faydalandığı Hasan Doğan Stadı sentetik zemin, tribün, soyunma odaları ve çevre düzenlemesi ile sil baştan yenilenerek
Ankaralılara hizmet vermeye devam ediyor.
MAMAK SPOR SALONU:
24.650 lisanslı sporcusuyla yılda ortalama 1.500 müsabakaya ev sahipliği yapan, voleyboldan masa tenisine, badmintondan karateye birçok branşta faaliyet gösteren Mamak Spor Salonu her yönüyle yenilendi.
SİNCAN SPOR SALONU:
520 bin nüfusu ile Ankara'nın en büyük ilçelerinden biri olan Sincan'da hizmet veren
Sincan Spor Salonu yenilenerek spora ve sporcuya hizmet vermeye devam ediyor.
AVNİ BULDUK FUTBOL SAHASI:
Amatör futbolun önemli tesislerinden biri olan Avni Bulduk Futbol sahası yenilenen sentetik zemin ile yeniden Türk futbolunun hizmetine açıldı.
ŞEFİK TETİK SPOR SALONU:
19 Mayıs Spor Kompleksi içerisinde bulunan salonumuzda boks branşının yanı sıra kick boks ve muay thai branşlarının müsabakaları yapılmaktadır.
Boks, kick boks ve muay thai branşlarından sporculara hizmet veren salonda ayrıca okul sporları müsabakaları, yaz ve kış spor okulları çalışmaları da yapılmaktadır.
YAŞAR DOĞU GÜREŞ SPOR SALONU:
19 Mayıs Spor Kompleksinde bulunan spor salonunda güreş müsabakaları ve antrenmanları yapılmaktadır.
Salonda bulunan müsabaka ve antrenman salonları tamamen yenilenerek güreş il ve okul
müsabakalarına
hizmet vermektedir.
19 MAYIS DIŞ SAHALAR:
Yılda 2500 futbol müsabakasına ev sahipliği yapan futbol sahasında müsabakaların dışında amatör futbol takımları antrenmanları da yapılmakta.
Sentetik zeminde olan saha, kale önlerinde yapılan bakım onarım çalışmaları ile hizmet vermeye devam ediyor.
ZİYA OZAN YÜZME HAVUZU:
Açık olan yüzme havuzu yaz dönemlerinde sürekli hizmette olup 2 ay süren yaz spor okulları ve halk seansları yapılmaktadır. Yüzme havuzunun kazan dairesi başta olmak üzere havuz içi ve dışı tüm fayans zemin baştan sona yenilenerek
Ankara halkının hizmetine sunulmuştur.
ERYAMAN STADYUMU
GENÇLIK ve Spor Bakanlığı tasarrufunda bulunan Eryaman Stadyumunun kullanım hakkı Başkent'in iki güzide takımı Ankaragücü ve Gençlerbirliği Spor Kulübü'ne verildi. Stadyum çim zemini hibrit olup, senenin tamamında oynanabilir kalabilmesi için, alttan ısıtma sistemi olduğu gibi, özellikle kış aylarında elzem olan gün ışığı eksikliğini giderebilmek için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gün ışığı sistemi alındı. Kullanıma başlanmasıyla birlikte tahrip olmuş zemine çok kısa süre içerisinde etkisini gösteren bu sistemlerle Ankara Eryaman Stadyumu yoğun müsabaka trafiğine çözüm üretildi.