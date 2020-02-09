Minik yüzücüler Keçiören’de yarıştı

ANKARA Küçükler Yüzme Şampiyonası'nda konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok,dedi. 819Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Keçiören Belediyesi Etlik Olimpik Yüzme Havuzu ve Spor Merkezi'nde düzenlenen Ankara Küçükler Yüzme Şampiyonası'na Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ve sporsever vatandaşlar katıldı.Sanatta, sporda ve kültürel aktivitelerde Keçiören'i iyi seviyelere taşıdıklarını da belirten Başkan Altınok, sporcu gençlere bir dizi hatırlatmalarda da bulunarak konuşmasını şöyle sürdürdü: "Geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olmaz. 'Vatan sevgisi vatan hizmetle ölçülür' dien devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyetimizi de gençlere emanet etmiştir. Sizler kendinizi iyi yetiştirmeli ve ülkemizi her alanda ileriye götürmeyi amaç edinmelisiniz.BAŞKAN Altınok, sporculara ve şampiyonayı izlemeye gelen sporseverlere hitaben yaptığı konuşmada, "Çocuklarını ve gençlerini her alanda en iyi şekilde yetiştiremeyen devletlerin kalkınması, büyümesi, güçlü ve müreffeh bir devlet olması mümkün değildir" dedi.

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