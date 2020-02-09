Sanatçılardan depremzedelere destek

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BAŞKENTTE depremzedeler için bir araya gelen 94 sanatçı, farklı sanat dallarının buluştuğu özel bir sergi hazırladı. Gelirinin depremzedelere gönderileceği sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Altındağ Belediyesi, Hamamönü Sanat Sokağı ve Ulucanlar Sanat Sokağı'nda bulunan sanatçıların eserlerinden oluşan karma sergi açtı. Sergiden elde edilecek gelir Elazığlı depremzedelere gönderilecek. Altındağ Belediyesi organizesinde Hamamönü Sanat Sokağı ve Ulucanlar Sanat Sokağı'nda bulunan sanatçıların el emeği eserlerinden oluşan sergi Hamamönü'nde açıldı. Çok sayıda eserin sergilendiği serginin açılışını Altındağ Belediyesi Kültür Müdürü Ali Rıza Yarar yaptı. Başkentli sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği serginin açılışında konuşan Altındağ Belediyesi Kültür Müdürü Ali Rıza Yarar, "Sergimizin amacı depremde hayatlarını kaybeden insanların yakınlarına, ailelerine bir nebzede olsa yardım amaçlıdır. Burada yapılacak olan eserlerin tamamının geliri depremzedelere aktarılacaktır" dedi.