Demir yapan 10 besin

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Demıreksikliği ülkemizde özellikle de kadınlar ve çocuklarda çok yaygın görülen önemli bir sorun. Zira vücudumuz için temel bir mineral olan demir, kan yapımının yanı sıra, fiziksel büyüme, nörolojik gelişim, hücresel fonksiyonlar, bazı hormonların sentezi ve bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için olmazsa olmaz öneme sahip. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz "Vücudun demir depoları düştüğünde oksijeni taşımak için yeterli ve normal kırmızı kan hücreleri yapılamıyor ve demir eksikliği anemisi gelişebiliyor. Halsizlik, dikkatsizlik, deride solgunluk, çabuk yorulma, baş dönmesi,iştahsızlık, soğuğa hassasiyet gibi belirtilerle ortaya çıkan demir eksikliğini, demir içeriği yüksek besinlerle gidermek mümkün. Demir içeriği yüksek besinler kan yapımına destek olarak kansızlığı gidermeye fayda sağlıyor" diyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Sena Binöz, zengin demir içeren 10 besini açıkladı: Kabak çekirdeği, Kırmızı et, Kuru meyveler, Yumurta, Kurubaklagiller, Karaciğer, Beyaz et, Ispanak, Pekmez , Tahin.ürkıyeEsnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, üreticinin, tüketicinin ve esnafın rahatlaması için temel gıda ürünlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) oranının yüzde 1'e düşürülmesini istedi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, temel gıda ürünlerindeki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin üreticiden tüketiciye, sanayiciden esnafa kadar tüm kesimleri büyük oranda rahatlatabileceğini ifade ederek, böylelikle maliyetlerin azalacağını, başta dar gelirliler olmak üzere vatandaşların alım gücünün yükseleceğini kaydetti.