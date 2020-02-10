Haber Hattı

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ırıkkale'dekadın çiftçilere yönelik başlatılan eğitim toplantılarında Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bakım ve Beslenmesi, Baklagil Tüketiminin önemi ve Tüketiminin Artırılması konuları hakkında bilgilendirme yapılıyor. Kırıkkale İl Tarım ve Orman Müdürlü tarafından başlatılan, kadın çiftçilere yönelik eğitim toplantıları Yahşihan ilçesinde devam etti. Hisarköy'de S.S. Hisar köyü Kalkınma Kooperatifi üyesi kadın çiftçilerle Kooperatifçilik, Büyükbaş Hayvan Yetiştiriciliği Bakım ve Beslenmesi, Baklagil Tüketiminin önemi ve Tüketiminin Artırılması konularında eğitim toplantısı düzenledi. İl Müdürü Sırrı Yılmaz, "Toplantılarımız ile hem çiftçilerimize bilgi sunuyoruz hem de ilimiz tarımının geliştirilebilir yönlerini tespit ederek bu doğrultuda yürüttüğümüz projelerimizi geliştiriyoruz. En önemli hedeflerimizden biri de kadınlarımızı üretime katmak, kadın çiftçilerimizin gelirine katkı sunmaktır. Çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.ahramankazanBelediye Başkanı Serhat Oğuz, Kahramankazan Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin (KASİAD) 9. Olağan Genel Kurulu'na katıldı. Belediye olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Oğuz, "Açtığımız meslek edindirme kurslarıyla ihtiyaç duyduğunuz kalifiye elemanların yetiştirilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz" dedi. Genel Kurul'a Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Engin Aksakal, ASO Başkan Yardımcısı Seyit Ardıç, KASİAD Başkanı Zafer Korkmaz ile ilçedeki sanayici ve iş insanları katıldı. Başkan Oğuz, burada yaptığı konuşmada, belediye olarak sanayicilerin her zaman yanında olduklarını söyledi. Tek liste ile gerçekleştirilen genel kurulda, KASİAD'ın mevcut başkanı Zafer Korkmaz, oy birliğiyle yeniden başkanlığa seçildi. KASİAD'ın yönetim kurulu ise Zafer Korkmaz, Mehmet Şeherli, Özlem Sayın Özer, Ali Keskin, Serkan Şahinöz, Şefik Türk ve Batuhan Çakır'dan oluştu.