İrem ve Melek’e devlet ana sahip çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 16 yaşındaki İrem ve 13 yaşındaki Melek, doğuştan ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. Ellerini ve ayaklarını kullanamayan, el ve bacak kasları olmadığı için de tedavi şansı bulunmayan Melek, doğduğu gün hastanede terk edildiği için devlet korumasına alındı. Melek ile aynı kaderi paylaşan ortopedik engelli İrem de bebekken bulundu. Ailesi bilinmeyen İrem, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda büyüdü ve 2 yaşına geldikten sonra Melek ile Saray Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalmaya başladı. Kurumda görevli bakıcı annelerinin "gönüllü aile" olarak da kendilerine sahip çıkmaları ve kurum uzmanlarının, antrenörlerin ve öğretmenlerinin onları eğitim süreçlerinde doğru yönlendirmeleri sayesinde çocuklar sayısız başarı ve mutluluğa kapı araladı. Hafta içi müstakil bir yapıda, ev sıcaklığı düşünülerek planlanan Engelsiz Yaşam Evi'nde kendileri gibi ortopedik engelli arkadaşlarıyla kalan, hafta sonu da kendilerine yuvalarını açan bakıcı anneleriyle eve giden iki çocuktan Melek, yazdığı kompozisyon ve şiirlerle eğitim aldığı ortopedik engelliler okulunda öğretmenlerinin gönlünde taht kurdu. İrem ve Melek, gelecek hayallerini anlattı.



ŞİİRLERİ ÇOK SEVİYOR

Yazdığı kompozisyon ve şiirlerle eğitim okulunda öğretmenlerinin dikkatini çeken Melek, şarkı söylüyor, tiyatroya ilgi duyuyor. Okumayı çok seviyor. Türkçe, matematik, müzik ve edebiyata ilgi duyuyor. Okulda konserlere katılıp sahnede şarkı söylüyor. Hayalim hemşirelik. Üniversite okumak istiyor. Hastaları tedavi etmek istiyor. Engelsiz Yaşam Evi'nde arkadaşlarıyla güzel vakit geçiriyor.



ÜNİVERSİTE OKUMAK İSTİYOR

10. sınıf öğrencisi İrem uzun süredir masa tenisi oynuyor. İrem, Türkiye şampiyonasına bile katıldı. İkinciliği ve üçüncülüğü var. Madalyalar kazandı. Masa tenisi ile içine kapanıklığını yendi. Üniversitede de sporla ilgili bir bölüm okumak, antrenör olup çocukları yetiştirmek istiyor. Şu an üniversite için özel yetenek sınavlarına hazırlanıyor.