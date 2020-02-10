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’nün en zor maçı

Başkent ekibi, bugüne ertelenen Erzurumspor maçı için uçuşlar iptal edilince otobüsle yola çıktı. 871 kilometrelik yolu yaklaşık 13 saatte kateden bugün -14 derecede sahaya çıkacak

Giriş Tarihi: 10.2.2020 ABONE OL
Keçiörengücü’nün en zor maçı
TFF 1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Keçiörengücü önceki gün Erzurum ve çevre illere yapılacak uçuşların iptal olması sonrası zor anlar yaşadı. Sabah saatlerinde Erzurum'a gitmek için tesislerden yola çıkan Keçiörengücü kafilesi, Ankara Esenboğa Havalimanına geldiğinde saat 12.00'de olan uçuşun olumsuz hava koşulları sebebi ile iptal edildiğini öğrendi. Kulüp yetkililerinin uzun uğraşlar vererek çevre illere uçmak için verdiği çaba ise o illere yapılacak uçuşların da iptal olmasıyla birlikte sonuçsuz kaldı. Saatlerce havaalanında bekleyen mor-beyazlı takım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen erteleme kararı ile tesislere döndü. Kulüp yönetimi, maçın bugüne ertelenmesi sonrası hızlıca bir kararla önceki gün akşam saatlerinde otobüsle maçın oynanacağı şehre hareket etti. Keçiörengücü kafilesi akşam saatlerinde ise otobüs ile Erzurum'a hareket etti. Ertelenen Erzurumspor-Keçiörengücü maçı bugün saat 14.00'te oynanacak.
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Keçiörengücü’nün en zor maçı
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