Keçiörengücü’nün en zor maçı

BUGÜN NELER OLDU

TFF1. Lig'in 21. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak Keçiörengücü önceki gün Erzurum ve çevre illere yapılacak uçuşların iptal olması sonrası zor anlar yaşadı.Kulüp yetkililerinin uzun uğraşlar vererek çevre illere uçmak için verdiği çaba ise o illere yapılacak uçuşların da iptal olmasıyla birlikte sonuçsuz kaldı. Saatlerce havaalanında bekleyen mor-beyazlı takım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen erteleme kararı ile tesislere döndü. Kulüp yönetimi, maçın bugüne ertelenmesi sonrası hızlıca bir kararla önceki gün akşam saatlerinde otobüsle maçın oynanacağı şehre hareket etti.