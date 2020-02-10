Yankesiciler güvenlik kameralarına yakalandı

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BUGÜN NELER OLDU

ltındağUlus Meydanı'nda 2 yankesici, gözlerine kestirdikleri bir kadını takibe alarak montunun cebindeki telefonu çaldı. Kadın telefonunun çalındığını fark etmeyerek yoluna devam etti. Bir süre sonra telefonunun olmadığını fark eden kadın, telefonunu kaybettiğini düşünerek polis ekiplerine başvurdu. Olaydan şüphelenen Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını izleyerek, kadının telefonunu 2 şahsın yankesicilik yönetimiyle çaldığını tespit etti. Ekipler, onlarca güvenlik kamerasının izlenmesi sonucunda 2 yankesiciyi saklandıkları evde yakaladı. Yakalanan şahıslar emniyetteki sorgulamanın ardından mahkemeye sevk edildi. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.