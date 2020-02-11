Değişim gerekli

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'in konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Taşdemir, müsabakanın hakemi Alper Çetin'in sonuca etki ettiğini belirtti. Maçta 2-1 öndeyken penaltılarının verilmediğini dile getiren Taşdemir, "Oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadık, Bursaspor'dan çok daha fazla ürettik. 2-1'den sonra oyunu koparacağımız noktada maalesef Alper hoca devreye girdi. Akabinde golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı.Artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım.ifadelerini kullandı.