Değişim gerekli

TFF 1. Lig'in konuk ettiği Bursaspor'a 4-2 yenilen Osmanlıspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, karşılaşmanın hakemini eleştirdi. Taşdemir, müsabakanın hakemi Alper Çetin'in sonuca etki ettiğini belirtti. Maçta 2-1 öndeyken penaltılarının verilmediğini dile getiren Taşdemir, "Oyunun büyük bölümünde çok iyi oynadık, Bursaspor'dan çok daha fazla ürettik. 2-1'den sonra oyunu koparacağımız noktada maalesef Alper hoca devreye girdi. Akabinde golü yedik. Dolayısıyla oyunun kopma noktası orasıydı. Mağlubiyetten dolayı çok üzgünüm.
Artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi lazım. Böyle gittiği zaman bir şeyler değişmez"
ifadelerini kullandı.