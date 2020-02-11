Kimi iddialı umut peşinde

Ara transfer döneminin son gününde 15 transfer gerçekleştiren Ankaragücü, yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay ve kadrosuna kattığı oyuncularlaMaçın 47.dakikasında Kasımpaşa ceza sahasında Meriah ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan ve penaltı bekleyen başarılı forvet Dever Orgill penaltı noktasına giderek oturmasıPozisyonu inceleyen hakem penaltı kararı verdi. 22.50.dakikada Gerson Rodrigues penaltı sonrası skora denge getirdi. 21.haftanın açılış maçında ise deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşan sarı-lacivertliler 65. dakikada Orgill'in nefis vuruşu ile topu filelere gönderdi. Malatya'dan 3 puanla dönen Başkent ekibi 17 puanla 16.sırada yer alıyor.Süper Lig ekiplerinden bir diğeri Gençlerbirliği'nin son 2 haftası mağlubiyetle geçti. 20. haftanın açılış maçında Başakşehir'e konuk olan kırmızı-siyahlı ekip rakibi karşısında 3-1 mağlup oldu. Başkent ekibi, son 4 maçının 3'ünden yenilgiyle ayrıldı. 29.dakikada Gençlerbirliği'nin tek golünü Ayite kaydetti. Geçtiğimiz hafta sahasında Trabzonspor ile karşılaşan26 puanla 13.sırada Beyaz Grup'ta yer alan Hacettepe oynadığı 22 maçta 8 galibiyet 2 beraberlik 12 mağlubiyet aldı. Son 2 hafta puan alamayan Hacettepe ekibi bu hafta lig'de 3.sırada yer alan Sancaktepe'ye konuk olacak. Beyaz grupta yer alan Bakspor, 21 puanla 16.sırada yer alıyor. Oynanan 21 maçta 6 galibiyet 3 beraberlik 12 mağlubiyet alan Başkent Akademi düşme hattından uzaklaşabilecek mi? Son galibiyetini 21.haftada evinde Konya karşısında alan başkent ekibi evinde Pendikspor'u konuk edecek. Kırmızı Grup'ta yer alan 2.Lig'de Bandırmaspor ile puanları paylaşan (47) Ankara Demirspor averajla 2. sırada yer alıyor. Oynanan 21 maçta 14 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyet alan başkent ekibi 1. Lig'e çıkmak için mücadele ediyor. Başarılı bir performans sergileyen Ankarademir bu hafta Sivas Belediyespor'a konuk olacak. Etimesgut Belediyespor, 27 puanla 13. sırada yer alan Etimesgut, Ankara Demirspor ile aynı grupta yer alıyor. 6 galibiyet 9 beraberlik 7 mağlubiyet alan başkent ekibi bu hafta evinde Uşakspor'u konuk edecek.ÇIKIŞ İÇİN GALİBİYET ŞART!TFF 3. LİG 1. Grup'ta yer alan 25 puanla 13.sırada yer alan Çankaya Futbol Kulübü, 22 haftada 6 galibiyet elde etti. 7 beraberlik 9 mağlubiyeti bulunan Çankaya bu hafta evinde Aksaray Belediyespor'u ağırlayacak. 3. Grup'ta yer alan Altındağ Belediyespor'un 22 haftada 6 galibiyeti bulunuyor. 25 puanla 13. sırada yer alan Altındağ ekibi bu hafta deplasmanda Yozgatspor'a konuk olacak.14. haftada takımın başına gelen teknik direktör İsmet Taşdemir 8 haftada 7 puan aldı. 1 galibiyet 4 beraberlik 3 mağlubiyetle 17 puanla 16. sırada bulunan Osmanlıspor son 2 haftayı mağlubiyet ile geçirdi. Gelecek hafta deplasmanda Altınordu'ya konuk olacak. İlk 8 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Keçiörengücü 9.haftada aldığı Bolu mağlubiyeti sonrası inişli çıkışlı bir grafik sergiledi. 21 haftada 6 mağlubiyet 8 beraberlik 7 galibiyet alan Başkent ekibi, son 4 haftadır galibiyet yüzü görmüyor.

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