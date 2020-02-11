MEBET ile öğrencilerin becerileri belirleniyor

İ

MEBET testlerinin ilk versiyonunun uygulanmaya başladığı 2007'den bu yana testler sonucunda ASO teknik okullarına yönlendirilen öğrencilerin yüzde 91'i eğitim gördükleri mesleki alanda çalışma yaşamını sürdürüyor. Mesleki ve teknik eğitim veren okullar ile özel sektör arasındaki iş birliği ve ilişkilerin güçlendirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin kalitesinin arttırılması ve testin tanınabilirliğinin artırılması amacıyla her yıl ASO 1. OSB'de geleneksel olarak MEBET testi uygulaması toplantısı Ankara Sanayi Odası Sürekli Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirildi. ASO1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek'in ev sahipliğinde gerçekleşen programa Bölge Müdürü Cüneyt Çalık, iş adamları, bürokratlar ve çocukları katıldı.ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, konuklara ASO 1. OSB'nin eğitim kurumları olan ASO Teknik Koleji, Erkunt Mesleki Eğitim Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, ASO Anaokulu, ASOSEM ve Model Fabrika'nın uygulamaları ve faaliyetleri hakkında detaylı bilgiler verdi.Tütek, ASO 1. OSB'de yakın bir zamanda açılan model fabrika projesi ile birlikte 7 eğitim merkezi kurduklarını belirtti.Tütek, mesleki eğitim-iş dünyası birlikteliğinin önemine dikkat çekerek, ülkemizin ekonomik çerçevedeki uluslararası rekabet gücünü artırabilmenin en önemli yolunun iyi yetişmiş nitelikli insan gücü ihtiyacının karşılanmasından geçtiğini ifade etti.