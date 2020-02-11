Soğan fire vermeyecek

Polatlı Ticaret Odası ile ortakları tarafından hazırlanan proje sayesinde Türkiye'nin soğan üretiminde önemli bir paya sahip olan ilçede geleneksel metodlarla depolanan soğanda zaiyatın önüne geçilmesi planlanıyor. Uzun yıllardan beri gündemde olan soğan işlenmesi ve paketlenmesi ile ilgili tesisin ilçeye kazandırılması ile ilgili proje çalışması Polatlı Ticaret Odası İlçe Tarım Müdürlüğü ve Çankaya Üniversitesi tarafından hazırlandı. Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 142 bin TL mali destek bu proje için finanse edilecek ve ilçede soğan ile ilgili tesisin ön fizibilite çalışması yapılacak. İlçenin tarım sektörü açısından son derece önem arz eden proje ile ilgili Polatlı Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ulvi Sakarya detaylı bilgilendirmelerde bulundu.Projenin ilçe açısından önemine dikkat çeken Sakarya, "Polatlı Soğanının İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanmasına Yönelik Bir Tesis Kurulumu İçin Fizibilite Çalışması'' isimli projemiz kabul görmüştür. Türkiye'deki soğan üretiminin büyük bir çoğunluğu Polatlı'da üretilmektedir. Ülkemiz ve dünya üzerinde birçok bölgeye de ilçemiz tarafından soğan gönderilmektedir. Polatlı'daki birçok çiftçi soğanları depolama hususunda özellikli depolar yerine geleneksel yollarla garaj, bodrum vb. yerlerde muhafaza etmektedir. Dolayısıyla belirli bir sıcaklık/soğukluk ayarına sahip olmayan bu yerlerde soğandaki fire oranı artış göstermektedir. Polatlı'daki çiftçilerin soğanları sistemsel makineler ile paketleyip saklayabileceği bir tesise ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun içinde Ankara Kalkınma Ajansı destekli yürüteceğimiz bu projede böyle bir tesis kurulumu için nelere dikkat edilmeli bu soruların cevabını alacağımız fizibilite raporu ortaya çıkarmış olacağız" dedi.SAKARYA, "Kendi deposunu oluşturmak isteyen bütün çiftçilerimiz bu rapordan faydalanabilecektir. 6 ay devam edecek proje tamamlandıktan sonraki hedefimiz ise ihtiyaç olduğu takdirde tesisin kurulumu için Ankara Kalkınma Ajansı'na yeni bir proje sunacağız. Soğan ilçemizin olmazsa olmazı ve yakın zamanda sembol ürünümüz olacaktır" diye bilgi verdi. Önümüzdeki günlerde imzalanacak sözleşme ile Ankara Kalkınma Ajansı mali destekli proje hayata geçirilecek.

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