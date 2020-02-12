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Altın Üsküdar’ı devirdi

Giriş Tarihi: 12.2.2020 ABONE OL
Altın Kanatlı Melekler Üsküdar’ı devirdi
SÜPER Lig'in 13. haftasında Üsküdar Belediyesi SK ile karşılaşan Yenimahalle'nin melekleri sahadan 34-30 galip ayrıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanan maça hızlı bir başlangıç yapan Yenimahalle, hızlı hücum ve etkili savunma oyunu ile maçın iki devresini birden önde kapattı. Seyirci avantajını da sonuna kadar kullanarak, rakip kaleye peş peşe goller atan altın Kanatlı Melekler maça; Nurceren, Ceylan, Fatma, Hanna, Gülsüm, Esra ve kalede Fatma yedisi ile başladı.

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Yenimahalle'nin meleklerine galibiyeti getiren goller; Ceylan (9), Olga ve Hanna (8), Bilgenur (4), Esra (3), Edanur ve Fatma (1) ile geldi. 8. galibiyetini alarak, 3. sıraya oturan Yenimahalle Belediyesi SK, 16 Şubat'taki İzmir Büyükşehir maçı öncesi moral depoladı.
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