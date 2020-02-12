‘Ben spor adamıyım’

ANKARAGÜCÜ'NDE

FENERBAHÇE

Süper Lig takımlarından MKE Ankaragücü'nin teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, bir radyo programında Trabzonspor için bulunduğu temenninin yanlış anlaşıldığını belirtti. Akçay, MKE Ankaragücü Kulübünün internet sitesinde yayımlanan açıklamasında,ifadelerine yer verdi.Tek hedefinin MKE Ankaragücü'nü ligde tutabilmek ve sonraki yıllarda daha başarılı yerlere taşımak olduğunu vurgulayan Akçay,diye konuştu. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert de, konuyla ilgili sosyal medyadan kısa bir açıklama yayınladı. Mert, "Bizi ilgilendiren tek konu MKE ANKARAGÜCÜ'nün başarısıdır. Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmez. Biz kendi işimize bakıyoruz. Hoca da düzeltme ve özür açıklamasını yapmıştır" ifadelerini kullandı.CUMARTESI günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Ankaragücü hazırlıklara başladı. Beştepe Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Başkent ekibi, idmanın ana bölümünde ise çift kale maç yaptı. Korcan Çelikay, Michal Pazdan ve Mahmut Akan antrenmanda yer almadı. Antrenmanı, yönetim kurulu üyeleri de izledi. Ankaragücü, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına bugün devam edecek.ANKARAGÜCÜ'NÜN bugünkü idmanında konuşan stoper Alihan Kubalas, "Mustafa Reşit Akçay hocanın gelişiyle takımdaki hava ve enerji değişti. Biz de hocamızla beraber uyum içinde iyi çalışarak bu durumun üstesinden en iyi şekilde geleceğimize inanıyorum. Yeni yönetim, Mustafa hocanın getirdiği enerjiyle inşallah bu takımı ligde tutacağız" diye konuştu.