Büyükşehir çukuruna kırmızı bayrak

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Başkan Mansur Yavaş arasındaki diyalog damga vurdu. Köse CHP yönetimini topa tuttu, becerisizlikleri ifşa edeceklerini söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısı, önceki gün Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında toplandı. Köse, Büyükşehir'in yapmadığı, yarım bıraktığı her işi vatandaşla paylaşacaklarını ve Mamak'ta kırmızı bayrak uygulaması başlattıklarını söyledi. Köse, "Bundan böyle Mamak'ta kırmızı bayrak gördüğünüz her nokta bilin ki CHP zihniyeti ve beceriksizliğinin merkezidir. Daha güzel bir Mamak için onlar yapmazsa biz afişe edeceğiz ve engel olmazlarsa biz yapacağız" diye konuştu.Mamak halkının 3-4 aydır yaşadığı olayları anlatan Başkan Köse şunları söyledi: ASKİ Mamak'ta çalışıyor. İş yapıyor ancak böyle mi dikkatsiz böyle mi özensiz böyle mi beceriksiz iş yapılır? Mamak çarşı içerisinde şoför esnafına sorun. Vatandaşın ne yaptığına bir bakın. ASKİ'nin kazdığı bu yollarda araçlar nasıl hasar gördü Mamaklılar anlatsın. Yaya olarak kazı alanlarından geçen vatandaşlarımız nasıl çamur ve çukurlardan geçtiğini anlatsınlar.28 yerde halkımız bunu yaşıyor. ABB ASKİ kazı yapıyor ve Mamaklılar haftalarca çok zor zamanlar yaşıyor. Büyükşehir'in asfalt atması gereken 28 nokta var. ABB ASKİ ekipleri çalışırken öyle dağınık çalışıyor ve işini yaparken çevreye öyle zararlar veriyor ki sanki zücaciye dükkânına giren fil gibi çalışıyor. Sağı solu dağıtarak ilerliyor. Vatandaş hiç denetleyen yok mu diye soruyor. Ana caddelerde iş yapılırken yollar kapatılıyor hiç acele edilmiyor.ABB ASKİ'nin çalışma yaptığı yerlerde Mamak halkı çamurla ve çukurla yeniden tanıştı. Vatandaşlar bu işleri Mamak yapıyor sanıyor. Sorumlu ilçe Mamak mı büyükşehir belediyesi mi diye bilmeyenler var. Yasaya göre altyapı olarak adlandırılan içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, ızgaralar bunların hepsinin tek yetkili ve sorumlusu ABB ASKİ'dir."Mamak Belediyesi'nin Büyükşehir'den 25 milyon alacağı var" diyen Köse, "Asfalt kazısı yapılmadan önce kazılacak asfalt ücreti ABB'ye yatırılıyor. Neden çünkü kazı sonrası tamir edilmesi için. Bu kazı hangi ilçe sınırlarındaysa o ilçeye ödenmek üzere asfalt tahrip bedeli ABB'nin hesabına yatırılıyor. Mamak Belediyesi'nin sınırları içinde yapılan asfalt kazıları karşılığında Mamak'ın ABB'nden 2019 yılı sonu itibariyle 25 milyon alacağı var. Asfalt tamiri için ABB'ne yatırılan 25 milyon Türk lirasının en kısa zamanda Mamak Belediyesi hesaplarına yatırılmasını istiyoruz. ABB, Mamak Belediyesi'nden alacağına karşılık ne bir kürek ne de bir kuruş nakit para ödüyor. Bu paraların hepsi büyükşehir kasasında. Mamak olarak buna rağmen ABB ASKİ'nin kazdığı yerlere kazı sonrası asfaltları atıyoruz. Parasını alamadığımız halde yapıyoruz. Sokağı çamurdan çukurdan bir an evvel kurtarmak için" dedi.KÖSE'NIN ardından konuşan Mansur Yavaş ise şunları kaydetti: "Mamak'ta her şey geçmişte bitmiş olsaydı ASKİ çalışmak zorunda kalmazdı. Murat Bey'in asıl muhatabı ASKİ Genel Müdürü. Kendisini ona havale ediyorum. Cinayet süsü vermeye gerek yok. Eskiyi konuşmayın diyor. Eskiden adaletsizlik oldu. Çankaya ve Yenimahalle'ye bir kürek asfalt vermediniz. Adaletsizlik yapmayın. Biz adaletli davranıyoruz. Bir milyar liraya doğal gazı özelleştirdiniz. Bu kadar borç var. Bunları ödüyoruz."MAMAK'IN büyükşehir bütçesinden pay alamadığını söyleyen Köse, cep telefonundan Aralık ayı Mamak Belediye meclis toplantısında CHP'li Mamak Belediye meclis üyesi Haydar Demir'in söylediklerini meclise dinletti. Ses kaydında Demir'in Köse'ye "Siz kavga dilini hırçın bir dili kullanırsanız buraya hizmet alamazsınız" ifadeleri yer aldı.

BUGÜN NELER OLDU