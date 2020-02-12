Fotoğraf makinesini sattı dolandırıldı

Ankara'da yaşayan ve fotoğraf çekmeyi çok seven Fırat Abdullah At (23), asgari ücret alarak çalıştığı maaşından biriktirip 2 ay önce profesyonel fotoğraf makinesi aldı. Kredi borcu olan Fırat, borcunu kapatmak için gözü gibi baktığı fotoğraf makinesini satışa çıkardı. İnternet üzerinden 9 bin 500 liraya satışa çıkardığı makineye İstanbul'dan bir kişi talip oldu. Makineyi arkadaşına kargo ile gönderip alıcıyla buluşmasını isteyen Fırat dolandırıldı. Gönderdiği kargoyu arkadaşı yerine makineyi alacak kişi kargo şirketinden aldı ve kayıplara karıştı. Maddi manevi mağdurum diyen Fırat şikâyetçi oldu, mağduriyetinin giderilmesini bekliyor. Olay 5 Şubat'ta gerçekleşti. Kredi borcunu kapatmak için fotoğraf makinesini internette satışa çıkaran Fırat Abdullah, 25 lira kaparo gönderen İstanbul'daki Anıl Emre U. ile anlaştı. Başından geçen talihsiz olayı anlatan genç, "Kredi borcumu kapatmak için 1 Şubat'ta ilan verdim. Makine için benimle iletişime geçen Anıl Emre U., makineyi almak istediğini ve İstanbul'da oturduğunu söyledi. İstanbul'da tanıdığım olup olmadığını sordu ben de arkadaşım olduğunu söyledim. Makineyi arkadaşıma göndermemi istedi ve arkadaşımın yanında makineyi inceleyip almaya o zaman karar vereceğini belirtti ben de kargo ücretini gönderirse karşılarsan olur dedim. Bir de 25 lira kaparo gönderdi bana. 9 bin 500 liraya anlaştık kargo gönderdiğinde fotoğraf atar mısın dedi, ben de attım. Arkadaşıma durumu anlattım o da tamam gönder parayı verirse makineyi teslim ederim dedi" diye konuştu.Dolandırıcılık olayının kargo şirketi çalışanı ile birlikte yapıldığını iddia eden Fırat, "Arkadaşım çalıştığı için kargoyu arkadaşımın annesi adına gönderdim. Makineyi satın almak isteyen Anıl Emre U., arkadaşımın adını soyadını ve numarasını istedi. 'Buluşacağız ya kayıt edeyim' dedi. Benim de içime kurt düştü. Kargo şubesine giderek kargomu sadece arkadaşımın annesinin teslim alması talimatını verdim. Öğlen kargoya gittiğimde kargomun arkadaşım tarafından teslim alındığını öğrendim. Arkadaşım o esnada çalışıyordu ve kargoyu o değil Anıl Emre U. almış. Kargo çalışanı Hüseyin U. da Anıl Emre U. ile aynı soy ismi taşıyor. Kargoyu başka birine teslim etti. O çalışandan da şikayetçiyim belki akrabalık ilişkileri var soyadları aynı araştırılsın istiyorum" dedi.KARGO çalışanı ve makineyi satın alacak kişi tarafından dolandırıldığını savcılığa suç duyurunda bulunan genç, maddi manevi zarara uğradığını belirtti. Kredisini kapatmak isterken elindeki makineden de olan Fırat, kredi borcunu ödemek için başka birine kredi çektirip borçlandığını ifade etti. Adalet istediğini kargo şirketinin de sorumlu olduğunu belirterek internet üzerinden alım satın yapan vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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