Gençlerbirliği tek yürek

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenörler ve teknik ekip, kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Hacettepe teknik ekibi ile Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy da katıldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenör ve teknik ekibe katılımlarından ötürü teşekkür etti: Uzun zamandır bunu planlamıştık ancak bugün bir araya gelmek nasip oldu. Altyapı antrenörlüğü idealistlik gerektiren bir iş. Hepiniz büyük bir özveriyle çalışıyorsunuz. Bu kulübe kazandırdığınız tüm değerler için teşekkür ediyorum."
Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy ve Hacettepe Teknik Direktörü Avni Okumuş da davet için Hamzaoğlu'na teşekkür ederek, "Burada bulunan herkesin amacı aynı. Gençlerbirliği'ne en iyi şekilde katkı vermek ve kulübün başarılı olmasını sağlamak" dedi.
CAVCAV'DAN DESTEK
Gençlerbirliği, pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, son bölümde yapılan üç kaleli gol oyunuyla sona erdi. Floyd Ayite ve Pierre-Yves Polomat'ın tedavilerine devam edilirken,
Soner Dikmen takımdan ayrı çalıştı. Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyeleri de antrenmanı takip etti. Stephane Sessegnon'un iki oğlu da antrenmanı başkan Murat Cavcav ile izledi.
ESKİ BAŞKAN UNUTULMADI
Gençlerbirliği, eski başkanlarından Hasan Şengel'e üyeliğinin 55. yılı onuruna plaket verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen divan kurulu toplantısının ardından eski başkanlardan Hasan Şengel'e üyeliğinin 55. yılı dolayısıyla bir plaket takdim edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Spor Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Hasan Şengel'e emeklerinden ötürü teşekkür etti.
Cavcav, Şengel'in gerek başkanlığı döneminde gerekse de üye olarak kulübe büyük katkıları olduğunu belirterek, "Üyeliğinin 55. yılını kutluyorum"
ifadesini kullandı. Şengel ise plaketin kendisini çok mutlu ettiğini belirtti.