Gençlerbirliği tek yürek

GENÇLERBIRLIĞI Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, antrenörler ve teknik ekip, kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Hacettepe teknik ekibi ile Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy da katıldı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenör ve teknik ekibe katılımlarından ötürü teşekkür etti: Uzun zamandır bunu planlamıştık ancak bugün bir araya gelmek nasip oldu.Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy ve Hacettepe Teknik Direktörü Avni Okumuş da davet için Hamzaoğlu'na teşekkür ederek, "Burada bulunan herkesin amacı aynı. Gençlerbirliği'ne en iyi şekilde katkı vermek ve kulübün başarılı olmasını sağlamak" dedi.Gençlerbirliği, pazar günü deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda taktik çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, son bölümde yapılan üç kaleli gol oyunuyla sona erdi.Soner Dikmen takımdan ayrı çalıştı.Gençlerbirliği, eski başkanlarından Hasan Şengel'e üyeliğinin 55. yılı onuruna plaket verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre,Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Spor Kulübü BaşkanıCavcav, Şengel'in gerek başkanlığı döneminde gerekse de üye olarak kulübe büyük katkıları olduğunu belirterek,ifadesini kullandı.

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