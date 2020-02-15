‘Engelleri hep birlikte aşalım’

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ELMADAĞ'DA engelli araç ihtiyacı olan vatandaşların belediyeye müracaat etmeleri üzerine bir çalışma başlatıldı ve bu çalışma kapsamında engelli vatandaşlar araçlarına kavuştu. Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın; "Engelleri birlikte aşalım" diye başlattığımız proje kapsamında, İstanbul'da yaşayan ama Elmadağ'ı asla unutmayan hemşerimiz Mustafa Güler abimizin destekleriyle, engelli kardeşlerimiz araçlarına kavuştu. Onların yüzlerinde tebessüme vesile olduğu için kendisine yürekten teşekkür ediyorum" dedi.