Eşiyle böbreğini paylaştı

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu'ndan (MKEK) emekli Ali Gümüşbaş'ın (70) 2006 yılında böbreklerinin tamamen iflas etmesi üzerine Necla Gümüşbaş (61), eşinin acısına dayanamayarak böbreğini vermek istedi. İlk başta eşini ikna edemeyen Gümüşbaş, daha sonra hayat arkadaşına böbreğini verdi. O döneme kadar çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Gümüşbaş çifti, o günden sonra ikinci baharlarını yaşıyor. Böbrek yetmezliği teşhisinin konulmasının ardından eşinin kendisine böbreğini vermek istediğini anlatan Gümüşbaş, "Eşim benden habersiz doktorlara, 'böbreğimi vereyim hiç taburcu etmeden' demiş. Doktorların kabul etmesine rağmen ben kabul etmedim. 3,5 yıl Kırıkkale'de diyalize girdim" diye konuştu.Gümüşbaş, bir süre sonra diyalizi kaldıramadığını, eve geldiğinde baygın halde yattığını belirtti. Kendisinin durumunu gören eşinin sürekli mutfakta ağladığını, onu gören çocuklarının da çok üzüldüğünü aktaran Gümüşbaş, şöyle devam etti: Böyle bir yaşantımız vardı. Artık ölümü bekliyorduk. Sonra eşim ve çocuklar araştırma yapmış ve Akdeniz Üniversitesi'nde başarılı organ nakli yapıldığını öğrendiler. Beni gezmeye götürüyorlarmış gibi Antalya'ya götürdüler. Orada doktora gidince her şeyi ayarlamışlar. 1 ay 10 gün tetkiklerle uğraştık. Eşim hiç tereddütsüz verdi böbreğini. Sabah kalktım ki her şeyim düzelmiş, yemek yiyebiliyorum, su içebiliyorum." Gümüşbaş 12 Nisan 2016'nın ikinci doğum günüm olduğunu dile getirerek, "Eşimin sayesinde. O zamana kadar eşime sevgim zaten vardı ama minnetim çok arttı, gözümde büyüdü, herkesten ayrı tuttum, herkesten ayrı bakmaya ve görmeye başladım. Her kadının yapmayacağı bir şey" dedi. Necla Gümüşbaş ise "Eşimden hep iyilik gördüğüm için böbreğimi vermeyi teklif ettim ama eşim istemedi. Ben zorla verdim. Hastayken üzüldüğümü hiçbir zaman kendisine göstermiyordum. O diyalizden geldiği zaman çocuklarımla yanında su bile içemiyorduk. Her şey yasaktı. Bugünlerimize çok şükür" ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU