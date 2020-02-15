Güvercinler mezatlarda ihale usulü alıcı buluyor

ANKARA'DA güvercin mezadında ihale usulü satışa çıkarılan oyun kuşları, cinsine ve özelliğine göre 7 bin liraya kadar alıcı buluyor. Yenimahalle ilçesinde Başkent Kanatlı ve Kümes Hayvanlarını Araştırma Geliştirme ve Üreticileri Derneği'nin lokalinde, güvercin mezadı için bir araya gelen kuş sahipleri, gözleri gibi baktıkları hayvanlarını görücüye çıkarıp satıyor. Mezatta, güvercinler ilk olarak belirlenen taban fiyattan satışa çıkarılıyor, alıcıların fiyatı artırmasıyla satış son teklifle sona eriyor. Güvercin mezadına toplumun her kesiminden ilgi gösterildiğini belirten Dernek Başkanı Metin Baltacı, güvercin meraklısının çok olduğunu dile getirerek şöyle konuştu: Yasalar çerçevesinde derneğimizi kurduk. Bizim burada bir üretim söz konusu. İnsanlar besledikleri kuşlardan fazla olanı derneğimize getiriyor. Açık artırma, müzayede anlamına gelen mezadımızda kuşlar satılıyor.Kuşları önceden incelendiğini, yara ya da herhangi bir kusuru olmamasına dikkat edildiğini aktaran Baltacı, şunları kaydetti: Güvercinlerin hangi ırktan geldiğinden tüylerine kadar, oynayışından takla atışına kadar bilgiler veriyorum. Mezadın açılışı 10 liradan başlar, yukarı doğru gider. Bazı güvercin takımlarının 7 bin liraya da satıldığına mezatta şahit olduk.

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