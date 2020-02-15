Renktaşların kapışması

Süper Lig'de zor bir dönemden geçen ancak Mustafa Reşit Akçay'ın gelişi ile alt sıralardan kurtulmayı amaçlayanEryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Oynadığı son 15 maçın sadece birini kazananBu sezon Süper Lig'de üst üste iki galibiyeti bulunmayan Başkent temsilcisi, bir ilki başarıp hem F.Bahçe'ye zirve yolunda çelme takmak istiyor hem de bu sezon ilk kez iki maçlık seri yakalayıp tırmanmanın peşinde.Başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi.FENERBAHÇE, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip, Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkent'te Fenerbahçe 83, Ankaragücü 33 gol attı.MKE Ankaragücü, Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı. Fenerbahçe ise en farklı skorlu galibiyetini 2010- 11'da İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

BUGÜN NELER OLDU