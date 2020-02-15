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Renktaşların kapışması

’de alt sıralardan kurtulmak adına önemli bir maça çıkacak olan Ankaragücü, kendi gibi aynı rengi taşıyan ve zirve yarışı veren Fenerbahçe’yi konuk edecek. Başkent temsilcisinde hedef Kanarya’yı evine eli boş göndererek ilk kez bu sezon iki maçlık seri yakalamak

Giriş Tarihi: 15.2.2020 ABONE OL
Renktaşların kapışması
Süper Lig'de zor bir dönemden geçen ancak Mustafa Reşit Akçay'ın gelişi ile alt sıralardan kurtulmayı amaçlayan Ankaragücü, zirve mücadelesi veren Fenerbahçe'yi konuk edecek. Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek. Oynadığı son 15 maçın sadece birini kazanan Başkent ekibi, (6B-8M), tek galibiyetini geçen hafta Yeni Malatyaspor'u yenerek aldı. Bu sezon Süper Lig'de üst üste iki galibiyeti bulunmayan Başkent temsilcisi, bir ilki başarıp hem F.Bahçe'ye zirve yolunda çelme takmak istiyor hem de bu sezon ilk kez iki maçlık seri yakalayıp tırmanmanın peşinde. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı. Başkent ekibi, haftaya 17 puanla 16. sırada girdi. Fenerbahçe ise 38 puanla 6. sırada bulunuyor.

Başkent'te 49. kez randevu
FENERBAHÇE, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara'daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip, Ankara'daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkent'te Fenerbahçe 83, Ankaragücü 33 gol attı.

Ankaragücü tekrar peşinde
MKE Ankaragücü, Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul'da 3-1'lik skorla aldı. Fenerbahçe ise en farklı skorlu galibiyetini 2010- 11'da İstanbul'da 6-0'lık skorla elde etti.

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Renktaşların kapışması
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