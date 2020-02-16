SOLGAR Vitamin Türkiye Kupası yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko'ya mağlup olan Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören, "Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk" dedi. Koç Burak Gören, "Çok üzgünüz. Final şansını, belki de kupayı kazanma şansını küçük şeylerle kaybettik. Geçen sezonda son 4'e kalıp yarı finalde Fenerbahçe ile oynamıştık. Bu maçın hemen hemen aynısı başımıza gelmişti. Oyuncularımızla gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı. Maçın başından sonuna kadar rakibe üstünlük kurduklarını söyleyen Gören, "Bunu sadece skor üstünlüğü olarak söylemiyorum oyun üstünlüğü de elimizdeydi. Oyunu da çok iyi şekilde kontrol etmeyi başarabildik. Ankara'ya kupa getirmek istiyorduk. Çok yaklaştığımızı düşünüyorum. Ama Türk Telekom Basketbol adına dolu taraftan da bakmak lazım. Bu şekilde üst seviyedeki takımlara karşı alınan mağlubiyetlerden sonra toparlanabiliyoruz. Ligde ikinci senemiz. Alt ligden geldiğimizden bu yana Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyoruz ve finale kalmayı son toplarda kaybediyoruz" dedi.

'ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK'

Türk Telekom kaptanı Polat Kaya, "Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık" dedi. Polat Kaya, "Gerçekten çok güzel bir organizasyon hazırlanmış federasyon tarafından. Çok keyifli maçlar oynanıyor. Finale kaldığı için Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Fakat bugün kesinlikle üstün olan taraf bizdik. Çokta iyi oynadığımızı düşünüyorum. Son saniyelerde kötü fauller kaçırarak finalden mahrum kaldık. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Finale kalan takımlara başarılar diliyorum" dedi.

VE KUPA SAHIBINI ANKARA'DA BULUYOR

Basketbolda Solgar Vitamin'in sponsorluğunda 36. düzenlenen Erkekler Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko ile Darüşşafaka Tekfen, bugün Ankara'da finalde karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak final karşılaşması, saat 17.00'de başlayacak. Türkiye Kupası'nın son şampiyonu Fenerbahçe, toplamda 6 kez bu organizasyonda mutlu sona ulaştı. 2015-2016 sezonunda Bursa'da oynanan finalde Darüşşafaka'yı 67- 65 mağlup ederek 5. kupasını kaldıran Fenerbahçe, geçen sezon Ankara'daki finalde Anadolu Efes'i 80- 70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Kupada şampiyonluğu bulunmayan Darüşşafaka ise 3. kez finalde mücadele edecek.