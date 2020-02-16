G.birliği, Alanya’ya konuk oluyor

GENÇLERBIRLIĞI, Süper Lig'in 22. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Sezonun ikinci yarısında oynadığı 4 maçın 3'ünü kaybeden Gençlerbirliği, 21 puanla 13. sırada yer alıyor. Başkent temsilcisinde sakatlıkları bulunan Floyd Ayite, Pierre-Yves Polomat ve Arda Kızıldağ, Aytemiz Alanyaspor'a karşı görev yapamayacak. Sakatlığı geçen Rumen golcü Stancu ise teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun görev verirse sahadaki yerini alabilecek.
Alanyaspor hafta içi Galatasaray'ı eleyip Türkiye Kupası'nda yarı finale çıktı.