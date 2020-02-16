Gölbaşı Belediyesi, İncek Ek Hizmet Binası’nı hizmete açtı

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi bünyesinde yer alan, içerisinde çeşitli müdürlüklerin bulunduğu İncek Ek Hizmet Binası, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Gölbaşı Belediyesi, vatandaşların daha kolay hizmet alabilmeleri için İncek Ek Hizmet Binası'nı görkemli bir törenle hizmete açtı. Merkeze uzak olan İncek, Tulumtaş, Koparan, Kızılcaşar ve Taşpınar bölgesinde vatandaşların belediyedeki resmi işlemlerini daha kolay ve daha hızlı bir şekilde alabilmeleri için açılan İncek Ek Hizmet Binası'nda, belediyeye bağlı bulunan Zabıta Müdürlüğü, Yazı İşleri Müdürlüğü, Emlak Şefliği, Ruhsat Müdürlüğü, İmar Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Nüfus Şefliği daha hızlı ve çabuk çözüm üretebilmek için ek hizmet binasında göreve başladı. Açılış törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Ufuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tevfik Tezcaner, Atılım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ, birim amirleri, belediye meclis üyeleri, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları, iş insanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.