Gözle görülür bir hizmet göremedik

Toplantıda gündem dışı söz alan AK Parti Altındağ Meclis Üyesi Sinan Burhan, Ankaralıların hizmet beklediğini ifade etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi Siteler esnafına verdiği sözü hatırlatan Burhan, "Siteler esnafı yaklaşık 1 yıl içerisinde sitelere yönelik olarak yeterince hizmet alınmadığı ve ciddi sıkıntılar olduğunu bizimle paylaştı. 1 yıl önce 8 adet tuvalet sözü verilmiş ancak Mansur Yavaş göreve geldikten sonra tuvaletler yapılmamış. Ben Eskişehir yolu üzerinde yapılan alt geçit dışında gözle görülür hiçbir hizmet görmedim. Varsa arkadaşlar söylesinler biz de teşekkür edelim. Ankaralı vatandaşlar Yavaş'a bir kredi açmıştır. Bu kredinin pozitif olarak kullanılması ve hizmete dönmesi gerekiyor. Eğer hizmete dönmezse Ankaralılar gerekli cezayı sandıkta vereceklerdir. Yeni dönemde ne zaman hizmet başlayacak onun tarihini henüz bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

SİTELER ESNAFI HİZMET BEKLİYOR

Meclis kürsüsünden konuşan Burhan, bugüne kadar Başkan Mansur Yavaş, meclis üyeleri ve Ankaralılara Ankara'ya yapılacak olan tüm hizmetlerde bir ve beraber olduklarını, sorunları beraber çözmek istediklerini hatırlattı. Burhan, "Asfalt noktasında da çok ciddi eksiklikler var. Mevsimin kış olması hasebiyle sıcak asfaltın olması mümkün değil. Ancak yama dahi yapılamıyor. Siteler esnafı asfalt, kaldırım ve otopark noktasında ciddi sorunlar içinde. Meclis kürsüsünden halkın sosyal sorunlarını dile getirmemizi istiyorlar. Siyasi polemikler yerine icraat yapılsın, Ankara'ya hizmet edilsin" dedi. Sosyal medya üzerinden ABB'nin "İsrafı engelledik, geçmiş dönemde yolsuzluk vardı bunların önünü kestik" gibi sözlerle sürecin yönetilemeyeceğini vurgulayan Burhan şunları kaydetti: "Şunu net söyleyebilirim. Ankara'nın ekmeğini, üretimini büyütecek olan Ostim İvedik gibi sitelere yönelik olarak çalışmalar da yapılmıyor. Sadece sosyal medya ve medya üzerinden 'İsrafı engelledik, geçmiş dönemde yolsuzluklar vardı onları kestik' gibi sözlerle bu süreç yönetilemez. Bir yere kadar gider. Gerçekler her zaman algıları bir müddet sonra ortadan kaldıracaktır. Yolsuzluk usulsüzlük varsa hep birlikte üstüne gideriz. Biz sonuçta kul hakkını önemseyen bir siyasi gelenekten geliyoruz. Geçmişte Ankaralının bir kuruşunu yiyenler varsa zehir zıkkım olsun. Hukuk önünde de hesabını versin. Geçmiş dönemler şunu yaptı bunu yapmadı demeyelim" dedi.

BİZ İCRAAT İSTİYORUZ

AK Parti Mamak Belediye Meclis Üyesi Erhan Sarıgül, "İsteriz ki Ankara Büyükşehir Belediyesi kendi kendine yeten, kendini yöneten, kendi kurumlarında ve dahası tüm ilçe belediyelerde söz sahibi olan bir yapıda olsun. Fakat görüyoruz ki ilçelerimizde yaşananlar sayın Yavaş'ın politik bir gaflet içinde olduğunu gözler önüne seriyor. 2 gün önce Başkanımız Murat Köse'nin konuşmasıyla kentsel dönüşümle 10 bin konut sözü veren Yavaş, şimdi vatandaşları mağdur ediyor. Dün mahallede toplantısına katıldık. Yavaş ve meclis üyeleri anladığım kadarıyla sahaya çıkmıyor. Oradaki vatandaşların mağduriyetlerini görmüyor. Ailelerin evlerini elinden almak için insanlara tebligatlar gönderilmiş. Hak sahibi olarak vermiş olduğunuz insanlara bir gidin bakın" diye konuştu. Yavaş'ın 11 aydır bir şey yapmadığının altını çizen Sarıgül, "Yapılmış olan bir parkı, açılmış olarak gösteren bir belediye başkanı. Ankara'ya 11 aydır hiçbir şey yapmayan bir belediye başkanı. Hizmet önemli değil heykel olsun diyen bir belediye başkanı. Bunları görüyor ve izliyoruz. Belediyecilik lafla olmaz icraat ister Biz icraat istiyoruz. Zabıta ile attırırım diyen ihtiyaç sahiplerine yardım yapılması gerektiğinde ideolojiyi dile getiren bir zihniyet. Ne yaptı dediğimizde 11 ayda hiçbir şey yapmayan bir Ankara Büyükşehir Belediyesi. Sadece borç istemekten başka bir icraat yapmayan bir anlayış ve bunu 60 milyon Euro borcu da onaylayarak dile getirdik. Maalesef broşür basarak bunu kamufle etmeye çalışan bir anlayış" ifadelerini kullandı.