Madalya havuzu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporunun geleceği olan Sportif Yetenek Taraması Projesi ile yakalanmak istenen hedefleri ve projenin geldiği noktayı rakamlarla anlattı. Hedeflerinin ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil edecek sporcu potansiyelini ortaya çıkarmak olduğunu kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Tesis eksikliği bizim çalışmlalarımızın devamlılığı konusunda elimizi kolumu bağlayan, önemli bir problemdi. Bu problemin ortadan kalkmasıyla, nitelik anlamında adımlar atacak imkânlara kavuştuk. Cumhuriyet tarihinin en büyük altyapı projesini hayata geçirdik. " diye konuştu.

2023'E KADAR ÖNEMLİ BİR SEVİYEYE ÇIKARDIK

Spora başlama yaşında bulunan yetenekli çocukların bilimsel yöntemlerle tespit edilerek, olimpik sporcu havuzuna her yıl yaklaşık 4 bin sporcu eklendiğini belirten Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Yetenekli çocuklarımızın ilkokul üçüncü sınıfta tespit edip spora yönlendirilmesi, ilgili branşlara yönlendirilmesi, pek çok bilimsel testi de dahil ederek, çok önemli bir emeğin de olduğu hakikaten önemli bir çalışma. Bizim olimpik sporcu havuzumuzu da 2023'e kadar önemli bir seviyeye çıkaracağımızı da müjdelemek istiyorum." "Her yıl ortalama 1 milyon 200 bin çocuğumuzun yetenek taramasını gerçekleştiriyoruz. Ben, bu noktada bizimle iş birliği yapan Milli Eğitim Bakanlığımıza teşekkür ediyorum

POTANSİYELİMİZİ ORTAYA ÇIKARACAĞIZ

"Örneğin, geçtiğimiz yıl yetenek taraması sürecini geçen 1 milyon 226 bin 503 çocuğumuzdan yaklaşık 110 bin çocuğumuz şu an yetenek havuzunda ilgili süreçleri yaşıyorlar. Olimpiyat hazırlık merkezlerine, sporcu eğitim merkezlerine yönlendirilmesiyle sonraki süreçteki müsabakalar, turnuvalar, şampiyonalar ve olimpiyatlar için çok önemli bir kaynağa ulaşmış olacağız."